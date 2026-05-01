томск путеводители история города куда сходить интересные места достопримечательности районы
Наконец-то тепло: где в Томске погулять на «майских»

С майскими праздниками в город пришло тепло — самое время выбираться на долги прогулки: разглядывать старинные и не очень здания, ловить закаты и вслушиваться в истории томских улиц.

Мы собрали большой дайджест путеводителей — о главных архитекторах, деревянном зодчестве и неожиданных точках на карте города. Где в Томске находится Болото, что построили Лыгин и Крячков и какие необычные здания спрятаны в Сосновом Бору — всё в одном материале.

Выбирайте свой маршрут и гуляйте с пользой!

Путеводители по историческим районам старого Томска:

Гиды по томской архитектуре:

Гиды о томских зданиях и их архитекторах:

Но если вы хотите глубже погрузиться в историю томских зданий, загляните в музеи, расположенные в старых деревянных домах — там архитектура оживает в экспонатах и рассказах экскурсоводов. Дополнят картину 9 старинных каменных зданий в Томске, в которые может зайти любой желающий, и любопытные книги о Томске, которые легко найти в местных книжных магазинах. А где подобрать по-настоящему аутентичные сувениры — смотрите наш гид по сувенирным лавкам города.

Для тех кто, устал от городского шума и хочет на природу, но не готов уезжать далеко, у нас есть подборка из 10 парков и скверов Томска для семейного выходного, а также Ботанический путеводитель по Университетской роще. Тем, кто готов на небольшую вылазку за пределы города, порекомендуем маршрут по Самуськам. А тем, кто желает уехать куда-то подальше — может вдохновиться на поездку нашим гидом по Барнаулу.

Томские новости

«Ростелеком» воплотил в реальность цифровую мечту сельской семьи

2 апреля 2026
Город

Как кузница у Белого озера конца XIX — начала XX вв. стала жилым каменным домом?

24 апреля 2026
Краеведение

Три дома — одна история. Кто в начале ХХ века застроил половину Кустарного переулка в Томске?

6 апреля 2026
Томские новости

Томские поезда переходят на летнее расписание

27 апреля 2026
Томские новости

Более 20 новых блюд запустят в томском «Дыхании вока» в день рождения заведения

9 апреля 2026
Томские новости

В Томске стартует гастрономический фестиваль «Завтрак есть!»

30 апреля 2026
Томские новости

В выходные томичей ждут дождь и мокрый снег

17 апреля 2026
Томские новости

Томский центр современной культуры в Пассаже Второва показали первым посетителям

30 апреля 2026
Томские новости

Завтра томичей ждут дожди, ливни и град

26 апреля 2026