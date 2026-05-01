Наконец-то тепло: где в Томске погулять на «майских»
С майскими праздниками в город пришло тепло — самое время выбираться на долги прогулки: разглядывать старинные и не очень здания, ловить закаты и вслушиваться в истории томских улиц.
Мы собрали большой дайджест путеводителей — о главных архитекторах, деревянном зодчестве и неожиданных точках на карте города. Где в Томске находится Болото, что построили Лыгин и Крячков и какие необычные здания спрятаны в Сосновом Бору — всё в одном материале.
Выбирайте свой маршрут и гуляйте с пользой!
Путеводители по историческим районам старого Томска:
- Прогулки по Томску: пешком по Елани
- Прогулки по Томску — путеводитель по Воскресенской горе и улице Бакунина
- Прогулки по Томску: Белое озеро и площадь Соляная
- Прогулки по Томску: путеводитель по Татарской слободе
- Прогулки по Томску: путеводитель по Университетскому проспекту
- Прогулки по Томску. Путеводитель по Солдатской слободе
- Прогулки по Томску. Экскурсия по Европейскому кварталу в Томске
- Прогулки по Томску. Путеводитель по Заозёрью
- Прогулки по Томску. Вокруг Болота по Октябрьской
Гиды по томской архитектуре:
- 7 деревянных домов Томска, которые стоит увидеть
- 8 каменных домов, которые стоит увидеть в Томске
- Культовая архитектура Томска
- Томский капиталистический романтизм
- Сибирский модерн: 13 главных зданий Томска
- Прогулки по Томску. Путеводитель по советскому модернизму
- Деревянные терема и каменные жилища. Путеводитель по зданиям Томской окружной психолечебницы в Сосновом бору
- Прогулка по Сосновому бору: 8 необычных деревянных и каменных домов
Гиды о томских зданиях и их архитекторах:
- 6 шедевров архитектора Крячкова
- 9 томских зданий архитектора Пётра Федоровского
- 13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера
- 14 зданий архитектора Лыгина
- Асимметрия, шпили и кружева. Как томские зодчие строили собственные дома
- Просвещая, изменил облик Томска. 3 главных здания Петра Макушина
Но если вы хотите глубже погрузиться в историю томских зданий, загляните в музеи, расположенные в старых деревянных домах — там архитектура оживает в экспонатах и рассказах экскурсоводов. Дополнят картину 9 старинных каменных зданий в Томске, в которые может зайти любой желающий, и любопытные книги о Томске, которые легко найти в местных книжных магазинах. А где подобрать по-настоящему аутентичные сувениры — смотрите наш гид по сувенирным лавкам города.
Для тех кто, устал от городского шума и хочет на природу, но не готов уезжать далеко, у нас есть подборка из 10 парков и скверов Томска для семейного выходного, а также Ботанический путеводитель по Университетской роще. Тем, кто готов на небольшую вылазку за пределы города, порекомендуем маршрут по Самуськам. А тем, кто желает уехать куда-то подальше — может вдохновиться на поездку нашим гидом по Барнаулу.
