Прогулки по Томску: Воскресенская гора и улица Бакунина

12 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке Мэрии г. Томска

Воскресенская гора и окрестности как нельзя лучше подходят для знакомства со старым Томском.

Наш второй маршрут для прогулок — по местам, откуда давным-давно начинался город.

Начало маршрута

На Каменном мосту через Ушайку Фото: Серафима Кузина

Воскресенская гора расположена в самом центре Томска. Но, чтобы добраться до нее, придется немного пройтись. Лучшим вариантом будет доехать до остановки «ЦУМ» — отсюда до горы всего 5-7 минут пешком.

Проходим по прямой до площади Ленина, затем поворачиваем налево и продолжаем путь мимо Богоявленского кафедрального собора, Иверской часовни (точной копии московской), памятника Ленину, бывших полицейской управы, городского магистрата и напоминающего замок углового здания НИИ курортологии. На Каменном мосту через Ушайку (построенном по проекту знаменитого томского архитектора Константина Лыгина) можно немного задержаться и поддержать добрую томскую традицию — покормить уточек, которых почти всегда можно здесь встретить.

Ну а после идем к Воскресенской горе.

Как добраться? Через остановку «ЦУМ» проезжают большинство маршрутных автобусов Томска, троллейбусы № 1, 2, 3, 6. А еще можно воспользоваться трамваем №1 и выйти на остановке «Площадь Ленина». Отсюда до Воскресенской горы рукой подать.

Что снимать? Виды центра города с Каменного моста и плавающих по Ушайке уток.

Воскресенская гора и Музей истории Томска

Улица Бакунина — подъем на Воскресенскую гору Фото: Серафима Кузина

У подножия Воскресенской горы начинается самая старая улица города — Бакунина. Подняться можно прямо по старой брусчатке или по лестнице. К слову, это единственная улица города, где сохранилась открытая булыжная мостовая.

На подпорной стене вдоль здания по ул. Бакунина, 2 — граффити, которые появились здесь летом прошлого года в рамках фестиваля уличного искусства Street Vision. Мурал со знаковыми для Томска сюжетами — деревянным наличником, фигурой коня и птицей сирин — работа питерского художника МIШИ MACK.

Граффити на подъеме по ул. Бакунина Фото: Серафима Кузина

Поднявшись на Воскресенскую гору, осматриваем местные достопримечательности. Перво-наперво — памятный камень на месте основания города. Огромный природный валун из курского железняка, добытый томскими учеными, был установлен здесь в 1966 году, когда Томск готовился отмечать свое 375-летие. Рядом — макет чугунной пушки XVII века, отлитый на томском заводе.

Памятный камень на месте основания Томска в 1604 году Фото: Серафима Кузина

Здесь же — фрагмент Томской крепости, включающий Спасскую башню и часть крепостной стены, воссозданный в 2004 году в честь 400-летнего юбилея города.

Музей истории Томска и Спасская башня Томской крепости Фото: Серафима Кузина

В центре горы, в здании бывшей полицейской управы, располагается Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3). Это один из самых молодых музеев города, гостей здесь принимают с 2003 года. Экспозиции залов рассказывают и показывают быт томичей в разные годы. В коллекции музея много аутентичных предметов — одежды и обуви разных эпох, картин, игрушек, мебели, кухонной утвари, фотографий и многого другого. Есть и своя сувенирная лавка, где можно приобрести что-то на память о Томске.

А еще здесь живет и работает замечательная кошка Люся, которая не прочь пообщаться с посетителями.

Люся — главная хранительница Музея истории Томска Фото: Серафима Кузина

Сотрудники Музея истории Томска проводят экскурсии не только по основной экспозиции и выставкам, но и по городу. Узнавать о действующих выставках и предстоящих событиях можно на сайте музея или в группе «ВКонтакте».

Познакомившись с музеем, поднимаемся на восстановленную в наше время пожарную каланчу, где днем и ночью «дежурит» макет пожарного Афанасия. Это главная смотровая площадка города, с нее Томск можно осмотреть во всех направлениях.

Вид с Воскресенской горы на Томск Фото: Серафима Кузина

Еще на Воскресенской горе всегда «дежурит» «Волга» (ГАЗ-24) космонавта Николая Рукавишникова, урожденного томича. Этот автомобиль был передан в дар музею 11 лет назад.

А на стене музея уже много лет «висит» памятник любовнику, работа местного скульптора Олега Кислицкого. Сотрудники музея тщательно следят за его внешним обликом, время от времени обновляя его гардероб. Так, в этом сезоне памятник обзавелся новыми трусами — из желтой материи в красных тюльпанах:

Памятник любовнику на здании Музея истории Томска и «Волга» Рукавишникова Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Панораму Томска с каланчи и множество селфи: с Люсей, Афанасием, на фоне граффити и панорамы города.

Польский костел

Храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария Фото: Серафима Кузина

По соседству с Музеем истории Томска расположено еще одно знаковое место для города — польский костел. Он был возведен в 1833 году по проекту архитектора Карла Турского и стал первым католическим храмом Западной Сибири. А проект кирпичной звонницы, пристроенной в 1856-м, был создан Гавриилом Батеньковым во время его томской ссылки. В советское время храм был закрыт, в здании размещались клуб, овощехранилище, службы ДОСААФ и даже планетарий, но в 1990-е костел вернули католикам. Внутри сохранился старинный орган, время от времени здесь проходят концерты.

У костела очень уютный внутренний двор, где особенно хорошо в теплое время года. Еще один интересный факт — амвон и алтарь для храма были созданы вручную из дерева Владимиром Захаровым — основателем уникального кукольного театра «2+Ку», очень значимым для Томска человеком.

Фото: Серафима Кузина

Здесь же, рядом с костелом, находятся Католическая гимназия г. Томска (ул. Бакунина, 4, стр. 2) и приют сестер матери Терезы (ул. Бакунина, 7).

Католическая гимназия и приют сестер матери Терезы Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Здание костела снаружи и внутри, виды Бакунина.

Улица Бакунина

Улица Бакунина Фото: Серафима Кузина

Поднимаемся дальше по Бакунина. Улица частично сохранила старую застройку, новые дома здесь также малоэтажные.

По пути попадается немало интересных зданий. По данным некоторых источников, сам революционер Михаил Бакунин, чье имя сегодня носит улица, проживал в доме № 14 (по другим — в деревянном флигеле этого дома, ныне утраченном).

Дом по ул. Бакунина, 14 Фото: Серафима Кузина

Деревянный дом № 18 знаменит тем, что здесь, у революционера Петра Вологодского, останавливался известный географ и общественный деятель Григорий Потанин, а в 1905 году собирался учредительный Съезд Сибирского областного союза.

На улице Бакунина Фото: Серафима Кузина

А на самом краю улицы (ул. Бакунина, 26) расположен двухэтажный дом с мезонином коменданта города Томска Томаса Томасовича де Вильнёва, построенный по образцовому проекту, специально выписанному из Санкт-Петербурга. В первую очередь он прославился как «дом Радищева» — именно здесь на пути в Илимскую ссылку и по возвращении из нее останавливался автор «Путешествия из Петербурга в Москву». К сожалению, здание сильно пострадало от пожара в 1990-е и было перестроено.

Дом коменданта Т.Т. де Вильнёва Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Общие виды улицы Бакунина, интересные детали старых деревянных домов, котов и собак в окнах.

Воскресенская церковь и Октябрьский взвоз

Воскресенская церковь, Октябрьский взвоз, 10 Фото: Серафима Кузина

Прямо напротив, через дорогу от комендантского дома, расположен один из главных храмов Томска — Воскресенская церковь. Именно она и дала название горе, прежде безымянной, откуда начинался город. Церковь — образец нечасто встречающегося стиля сибирского барокко, построенная по типовому проекту Растрелли. Звонницу специально для отлитого в Ярославле «томского царь-колокола» весом более 16 тонн возвели позднее, проект выполнил томский архитектор Петр Федоровский. В советское время здание храма находилось под угрозой сноса, но уцелело, использовалось для разных целей. А церковный колокол был сброшен с колокольни, расколот на части и переплавлен, колокольня разобрана. Позднее церковь была отреставрирована, восстановили и звонницу с копией колокола.

Что снимать? Церковь снаружи и сад при ней. Октябрьский взвоз — еще один «вход» на Воскресенскую гору, который спускается от церкви к ул. Большой Подгорной.

На Октябрьском взвозе Фото: Серафима Кузина

Воскресенская церковь — конечная точка нашего маршрута. Отсюда по улице Пушкина можно отправиться дальше исследовать еще один район старого города — Белое озеро. Но подробнее об этом — в нашем следующем путеводителе.

Кстати, эту прогулку можно устроить и в обратном порядке — начать с Воскресенской церкви, по Бакунина дойти до Воскресенской горы, а там спуститься по железной лестнице на улицу Загорную, к Первому музею славянской мифологии (ул. Загорная, 12). Это частный музей, созданный в 2007 году на средства местного бизнесмена, основа его коллекции — произведения современных художников, посвященных славянской мифологии, русским былинам и сказкам.

Мурал с гигантским сказочным осетром у Первого музея славянской мифологии. Совместная работа основателя студии Design-orchestra Павла Богданова и стрит-арт художника Ильи Wince Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

После, поднявшись по улице Обруб, где старая застройка соседствует с современной, мимо граффити на Бакунина выйти на центральную площадь Томска — Ленина.

Узнать больше о значимых исторических местах и зданиях города можно на экскурсии «Томск — источник вдохновения», которую проводит Туристский информационный центр Томска. Подробности — на сайте или в группе ТИЦ «ВКонтакте».

Текст: Мария Симонова

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