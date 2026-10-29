В Томском ТЮЗе покажут премьеру спектакля «Демоны доктора Полякова» по Булгакову

В начале ноября в Томском Театре юного зрителя состоится премьера нового спектакля «Демоны доктора Полякова». Его поставил главный режиссёр Мичуринского драмтеатра Александр Огарёв на основе прозы Михаила Булгакова и стихов поэтов Серебряного века.

Как уточняют в театре, в первую очередь создатели спектакля опирались на знаменитый рассказ «Морфий». По словам Александра Огарёва, главный герой произведения — молодой врач, который стремится к полноценной жизни, любви и служению людям. Ради этого он отправляется работать в глубинку, однако постепенно попадает в зависимость от морфия, которым пытается заглушить душевную и физическую боль.

— Это поучительное произведение, которое Булгаков написал отчасти для самого себя, поскольку у него были подобные проблемы, — отмечает режиссёр.

Важную роль в постановке играют произведения поэтов Серебряного века. Как поясняет драматург спектакля Мария Симонова, они помогают передать атмосферу эпохи, в которую были написаны и тексты Булгакова.

Несмотря на трагическую судьбу главного героя, спектакль, по её словам, не будет исключительно мрачным. В нём найдётся место юмору, любви и светлым моментам. Кроме того, постановка позволит зрителям по-новому увидеть знакомых артистов Томского ТЮЗа.

— Очень интересно следить в этой постановке за артистами — Владислав Сорока, Наталья Гитлиц, Владимир Бутаков раскрываются по-новому, для Ивана Букина это первая большая работа в Томском ТЮЗе, он присоединился к труппе в этом сезоне. Не менее интересно наблюдать и за остальными, кто занят в спектакле, каждая роль здесь важна, — отмечает Мария Симонова.

По словам автора пьесы, в «Демонах доктора Полякова» много пластических сцен и песен, которые исполняют актёры.

Премьера спектакля состоится 6 и 7 ноября. Следующий показ запланирован на 15 декабря. После этого увидеть постановку можно будет примерно раз в месяц.

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