В Томске откроется выставка-продажа работ местных художников

13 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Дарья Салахова. Казанский 8 2025 г.

В субботу, 14 ноября, в Томском центре современной культуры стартует новая программа «Искусство современников». В «Нижнем Пассаже» на цокольном этаже Пассажа Второва откроется постоянно действующая выставка современных томских художников.

Авторы и экспозиции будут сменять друг друга каждые три-четыре месяца. Первыми свои работы представят томские художники Дарья Салахова и Александр Манаенков.

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Оба автора участвовали в первой выставке-продаже Томского центра современной культуры, сформированной по результатам open call. Работы и Салаховой, и Манаенкова тогда приобрели посетители. По словам организаторов, этот опыт показал, что произведения местных художников востребованы. Для знакомства публики с томскими авторами и появилась программа «Искусство современников».

— Наша задача — показывать работу авторов, которые создают искусство здесь и сейчас, знакомить зрителей с интересными именами и поддерживать художников. Само название программы для нас принципиально, поскольку сегодня продолжается дискуссия о том, что есть современное искусство, где проходят его границы и что вообще означает понятие современности в художественном контексте. Мы решили обратиться к более широкому и, на мой взгляд, точному определению — искусство современников. То есть искусство людей, которые живут в одно время с нами, наблюдают за происходящим вокруг, осмысляют его и выражают через творчество, — рассказала арт-директор ТЦСК Анастасия Демина.

По Котовского 2025 г. Автор: Дарья Салахова

В первой экспозиции представят живопись, акварель и графику. В работах Дарьи Салаховой и Александра Манаенкова можно будет увидеть знакомые городские улицы, впечатления от поездок, растения и привычные вещи. Все работы можно будет приобрести.

Объединяющей темой выставки станет вдохновение. Организаторы предлагают зрителям узнать, что становится отправной точкой для произведений Манаенкова и Салаховой и где художники находят образы для своих работ.

Открытие выставки состоится 14 ноября в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 111.

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