Томский политех отремонтирует фасад и кровлю химического корпуса за 95 млн рублей

В ноябре в Томском политехе начнется капремонт кровли и фасада химического корпуса вуза на пр. Ленина, 43а. Общая стоимость работ в здании-памятнике составит почти 95 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе вуза, работы будут вестись за счет субсидии Минобрнауки с привлечением софинансирования со стороны ТПУ. Ремонт предполагает замену стропильной системы и кровельного покрытия, штукатурные работы, замену водосточной системы и полную покраску. Предполагается, что работы стартуют в ноябре и завершатся осенью 2027 года.

— Необходимость капитального ремонта кровли и фасада здания обусловлена значительным физическим износом конструкций, а также для приведения в соответствие к современным требованиям к образовательным объектам, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что вуз получил всю необходимую научно-проектную документацию с заключением историко-культурной экспертизы. Работы будут проводить подрядные организации, имеющие лицензию на работу с объектами культурного наследия.

На проведение занятий ремонтные работы не повлияют.

Химический корпус, он же учебный корпус №2, был построен в 1900–1903 годах. Он относится к группе исторических корпусов Томского технологического института (ныне ТПУ — при.), построенных гражданским инженером Ф.Ф. Гутом по проекту архитектора Министерства народного просвещения, академика Р.Р. Марфельда.

Общая площадь здания — более 8,2 тысячи квадратных метров, это один из крупнейших корпусов университета, являющийся объектом культурного наследия регионального значения.

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