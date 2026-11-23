В Томске презентовали книгу об академике Дмитрии Яблокове

23 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Балашев

Относиться к больному нужно так, как будто на его месте самый близкий человек: в СибГМУ презентовали книгу об академике Дмитрии Яблокове.

В актовом зале Сибирского государственного медицинского университета состоялась презентация историко-биографического издания, посвященного выдающемуся ученому, академику Дмитрию Дмитриевичу Яблокову.

Дмитрий Дмитриевич Яблоков (1896–1993) — выдающийся врач-терапевт, академик АМН СССР, один из основоположников сибирской терапевтической школы и почетный гражданин Томска.

На презентации собрались преподаватели, студенты и историки Фото: Вячеслав Балашев

Книга вышла в серии изданий об исследователях томской медицины. Коллектив авторов, написавших книгу — академик Ростислав Карпов, профессор Томского государственного университета Сергей Некрылов, заведующая музеем кафедральных школ СибГМУ Вера Зыкова. Также в издание вошли лекции Яблокова (публикуются впервые), отзывы на его диссертации и монографии, летопись жизни по годам с указанием основных достижений и наград.

Академик Ростислав Карпов отметил, что Дмитрий Яблоков заложил классические традиции русской клинической школы. Фото: Вячеслав Балашев

Академик был удивительным человеком. В качестве примера Карпов привел случай, когда Яблоков наотрез отказался от строительства VIP-палаты для пациентов в отделении. Другой историей, характеризующей его, стал эпизод в аэропорту: при задержке рейса Яблоков уступил место в гостинице женщинам с детьми, пожертвовав собственным комфортом.

Недопустима пессимистическая информация о диагнозе, лечении и прогнозе заболевания, но также вредна и слишком оптимистическая картина, когда болезнь характеризуется как мелочь или пустяк.

Во время Великой Отечественной войны Яблоков был главным терапевтом эвако-госпиталей в Томске, и совместно с профессором Николаем Вершининым занимался разработкой сердечных и других средств из лекарственных растений Сибири. При этом сам принимал участие в испытаниях препаратов — ложился на кушетку и наблюдал за изменениями, происходящими в организме. В результате таких испытаний препарат быстрее поступал в производство для срочного лечения раненых.

«Надо стараться быть похожим на своего учителя», — подчеркнул Карпов, обращаясь к принципу Яблокова — ценить пациента как человека прежде всего.

Сергей Некрылов, заведующий кафедрой российской истории исторического факультета ТГУ, отметил сложность задачи, стоявшей перед авторами. По его словам, историки не всегда корректно рассказывают о медицине. Но книга, подготовленная в соавторстве с Ростиславом Карповым, призвана восполнить этот пробел Фото: Вячеслав Балашев

Начинается книга с рассказа о родителях академика Фото: Вячеслав Балашев

Будущий академик учился в Уфимской духовной семинарии: был отличником и получил премию золотопромышленника Базилевского. На выпуске его курировал архиепископ Ухтомский, брат известного физиолога Алексея Ухтомского. Фото: Вячеслав балашев

Отдельное внимание в книге уделено годам репрессий. Авторы подчеркивают мужество Яблокова, который не предал своё окружение, коллег и своего учителя Михаила Курлова — несмотря на обвинения последнего в связях с черносотенцами.

Вера Зыкова, хранитель музея кафедральных школ СибГМУ и ученица Дмитрия Яблокова Фото: Вячеслав Балашев

Особый вклад в создание книги внесла Вера Александровна Зыкова, хранитель музея кафедральных школ и ученица Дмитрия Яблокова. Она рассказала, что в издание вошли ранее неопубликованные материалы. Впервые были напечатаны письма 1918 года и полный список трудов ученого. Всего книга включает 342 иллюстрации, среди которых более 200 фотографий, газетные статьи и другие артефакты. Глава «Летопись жизни и деятельности» насчитывает 333 события.

Врач должен постоянно учиться, учиться и учиться. Внимательно следить за новыми методами диагностики, терапии, профилактики заболеваний, тесно связывать теорию с практикой.

Кроме того, в книге представлены «Заповеди доктора Яблокова» — своего рода, кодекс чести и наказ последующим поколениям врачей. В нем он сформулировал основные заповеди работы с пациентом.

На нахзац книги поместили газетные вырезки, посвященные академику Дмитрию Яблокову Фото: Вячеслав Балашев

В феврале 2026 года в Томске прошел отборочный тур общероссийской игры «Умники и умницы», который был посвящен Дмитрию Яблокову. Об этом на презентации рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии с курсами эндокринологии и клинической фармакологии СибГМУ Игорь Долголев. Более 50 старшеклассников Томской области готовясь к игре, подробнейшим образом изучили факты биографии томского ученого.

Началом лечения больного является задушевная беседа с ним.

Несколько экземпляров новой книги на презентации были вручены членам рабочей группы, курировавшей создание памятника «Учителю и ученику». Напомним, монумент, посвященный Дмитрию Яблокову и его учителю Михаилу Курлову был открыт в сентябре 2026 года возле госпитальных клиник медицинского университета.

Завершилась презентация показом архивных хроник с выступлениями академика Яблокова и просмотром документального фильма «Прогулка с Яблоковым».

Текст, фото: Вячеслав Балашев

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