Томичам предлагают выбрать схему движения маршрута №8/9

16 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Новый перевозчик, работающий на маршруте №8/9, предложил корректировку схемы его движения. Изменения предлагают оценить томичам.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, основная цель корректировки - сделать маршруты одинаковыми в обе стороны для удобства пассажиров. Основные предложения:

Убрать заезд автобусов на ул. Демьяна Бедного; Перенести путь маршрута №8 с ул. Гагарина на пр. Ленина (маршрут №9 ходит по пр. Ленина); Убрать заезд маршрута №9 на ул. Сибирскую и пустить автобусы вместе с маршрутом №8 с ул. Балтийской и через кольцо на пр. Фрунзе в сторону ул. Кулагина.

Томичам предлагают выбрать вариант схемы, где 1 – действующая схема, 2 – с учетом предложений.

Напомним, новый перевозчик заработал на маршруте №8/9 с 9 ноября.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии



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