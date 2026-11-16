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Томичам предлагают выбрать схему движения маршрута №8/9

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Новый перевозчик, работающий на маршруте №8/9, предложил корректировку схемы его движения. Изменения предлагают оценить томичам.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, основная цель корректировки - сделать маршруты одинаковыми в обе стороны для удобства пассажиров. Основные предложения:

  1. Убрать заезд автобусов на ул. Демьяна Бедного;
  2. Перенести путь маршрута №8 с ул. Гагарина на пр. Ленина (маршрут №9 ходит по пр. Ленина);
  3. Убрать заезд маршрута №9 на ул. Сибирскую и пустить автобусы вместе с маршрутом №8 с ул. Балтийской и через кольцо на пр. Фрунзе в сторону ул. Кулагина.

Томичам предлагают выбрать вариант схемы, где 1 – действующая схема, 2 – с учетом предложений.

Напомним, новый перевозчик заработал на маршруте №8/9 с 9 ноября.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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