На ряде заправок ввели ограничения, но ситуация на топливном рынке Томской области стабильная — власти

12 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Ситуация на топливном рынке Томской области остается стабильной. Проблем, связанных с перебоями поставок основных видов моторного топлива нет, сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на заместителя председателя Василия Потёмкина.

— Во всех районах Томской области имеются в наличии все основные виды моторного топлива. Очереди отсутствуют, — отметил Василий Потёмкин.

Он уточнил, что сегодня в регионе работают 134 из 146 автозаправочных станций, в декабре ожидается запуск еще одной АЗС.

В пресс-службе уточняют, что после ударов по нефтеперерабатывающим заводам центральных округов компания «Роснефть» вернула лимиты на транзакции. Для автобензинов установлены ограничения в размере 30 литров, для дизельного топлива лимит составляет 50 литров. Дополнительно для физических лиц предусмотрена возможность приобретения одной канистры объемом не более 20 литров.

По словам зампреда, «Газпром нефть» не планирует введение подобных ограничений в ближайшее время.

Напомним, во вторник, 10 ноября, в Томске открылись три АЗС «Лукойл».

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