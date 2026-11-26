Суд взыскал с бывшего акционера «КДВ» Штенгелова 5,4 млрд рублей в пользу компании

26 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск головных структур холдинга «КДВ» о взыскании с бывшего акционера группы Дениса Штенгелова 5,45 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Так, суд удовлетворил требования АО «Кондитерус Ком» (1 млрд 602 млн руб.), АО «Боавишта» (851 млн руб.), АО «КДВ» (1 млрд 991 млн руб. и 1 млрд 1 млн руб.). Общая сумма — 5 млрд 445 млн рублей.

Также суд признал недействительными договоры займа, заключенные между истцами и ответчиком в 2022–2024 годах.

«Между истцами и ответчиками был совершен ряд сделок. Истцы заблуждались относительно природы сделок, деятельности контрагента и определенных обстоятельств, которые были установлены Тверским районным судом 1 октября 2025 года (речь о признании Штенгелова и его отца экстремистким объединением — ИФ)», — сказал представитель истцов в ходе судебного заседания.

Позднее в четверг суд рассмотрит еще один иск АО «Кондитерус Ком» к Штенгелову и ряду зарубежных компаний. Сумма требований — 6,2 млрд рублей.

Назначенный в конце октября гендиректор компаний-истцов Алексей Дуранин присутствовал на заседании. Он не стал отвечать на вопрос «Интерфакса» о будущей возможной приватизации холдинга.

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири и центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп». Генпрокуратура тогда оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

Спустя несколько месяцев суд взыскал в доход РФ долю в 18,07% совладельца «Кондитерус Ком» Игоря Семенова.

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