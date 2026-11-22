Ночью в Томске загорелся исторический дом на Войкова, 2а
22 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено читателем / Artem MN
Минувшей ночью в Томске загорелся исторический дом на ул. Войоква, 2а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в административном здании поступило накануне, в 22.38. Возгорание удалось ликвидировать к 00.54 на площади 150 кв. метров.
Здание тушили 27 человек и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Причины возгорания устанавливаются.
Двухэтажное кирпичное здание на ул. Войкова, 2а включено в список исторически ценных градоформирующих объектов и подлежит сохранению как часть исторического поселения.
Фото: предоставлено читателем / Artem MN
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».