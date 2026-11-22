Ночью в Томске загорелся исторический дом на Войкова, 2а

22 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено читателем / Artem MN

Минувшей ночью в Томске загорелся исторический дом на ул. Войоква, 2а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в административном здании поступило накануне, в 22.38. Возгорание удалось ликвидировать к 00.54 на площади 150 кв. метров.

Здание тушили 27 человек и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Причины возгорания устанавливаются.

Двухэтажное кирпичное здание на ул. Войкова, 2а включено в список исторически ценных градоформирующих объектов и подлежит сохранению как часть исторического поселения.

Фото: предоставлено читателем / Artem MN

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