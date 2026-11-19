«Спасибо, вы были правы»: почему молодые преподаватели ТПУ не устают от студенческих проектов

19 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Молодые преподаватели Томского политеха всё чаще выходят за рамки обычных лекций и семинаров: ведут студенческие проекты, организуют практики, находят партнёров и помогают доводить идеи до защиты.

Днем пары и практические занятия, а после — общение с обучающимися в чатах. Бывает, что не только учат и объясняют, но и уговаривают не бросать начатые проекты. Продолжая отмечать 130-летие ТПУ, мы поговорили с тремя политехниками, зачем им нужен подобный опыт, почему они не устают от студентов и что получают от работы взамен.

От двух студентов до 24

Никита Поберезкин и нога шагающего робота Фото: Савелий Петрушев

Старший преподаватель отделения автоматизации и робототехники Инженерной школы информационных технологий и робототехники Никита Поберезкин начал преподавать ещё будучи магистрантом. В 2021 году ему предложили вести одну-две пары в неделю для первокурсников, и он согласился — не бросая собственную учёбу.

— В магистратуре я сразу пришёл к студентам и сказал: «Я работаю, хочу делать проекты, кто со мной?» Пара человек подняли руки: «Всё, давайте сейчас после занятия сядем и обсудим». Предложил им сделать шагающего робота, — вспоминает Никита.

С тех пор количество желающих участвовать в его проектах росло каждый год: двое, восемь, двенадцать, и теперь уже двадцать четыре студента. Никита ведёт с ними учебную исследовательскую работу, хотя специально никого не набирает: студенты присоединяются сами. Работает «сарафанное радио» и промоматериалы вроде фотографий и видео с роботами.

— Студенты знают, что со мной защититься тяжело — я очень требовательный, не буду закрывать глаза на мелочи, буду жёстко спрашивать. Но они всё равно идут. Я в шоке всегда: почему? Я же вроде как бы «злой», — говорит преподаватель.

В приеме он никому не отказывает. Единственное условие — дисциплина. Если к концу первого семестра студент ничего не сделал, Поберезкин предупреждает: выгоню. Хотя обычно все всё-таки делают, отмечает он.

У Никиты в лаборатории Фото: Савелий Петрушев

За несколько лет Поберезкин со своими учениками успел реализовать несколько проектов, от шагающей платформы до робота-бармена. Часть ранних разработок со временем разобрали, и тогда Никита пришёл к выводу: не стоит распыляться.

— Надо работать над одним проектом — сил и времени на все сразу не хватает. Поэтому решил заниматься только антропоморфным роботом. Все остальные проекты закрыл, — объясняет он.

Сейчас в его лаборатории собирают шагающего робота: уже есть две ноги, рука в процессе. Цель амбициозная — полноценный шагающий робот. Поберезкин отмечает, что такие разработки в России пока редки: в коммерческом сегменте ими занимаются «Яндекс» и «Сбер», а прототипы в вузах создали МФТИ, НИУ ВШЭ и МГТУ.

— Я очень впечатлен компанией Boston Dynamics, которая занимается «Атласом» — человекоподобным роботом. Я хочу, чтобы у нас в Политехе появилось что-то подобное, — говорит он.

Один из проектов Никиты Поберезкина Фото: Савелий Петрушев

Проектная работа в этой лаборатории не ведется по принципу «сделай и забудь». Студенты третьего курса, выбирая тему и руководителя, получают задание сразу на два года — до диплома. У магистрантов схема похожая. Потом начинается ежедневная работа: обсуждения, задачи, правки, сборка, тесты.

— Раньше у каждого проекта была своя группа в мессенджере, сейчас осталась одна общая. Были дашборды, теперь — физическая доска в моём кабинете, куда я прикрепляю стикеры, а студенты должны приходить и убирать их, когда выполнят задачу, — рассказывает Поберезкин. — Меня никто не заставляет заниматься проектами, никто не поручает — я сам хочу и работаю.

Зачем? И молодой преподаватель, и его студенты профессионально прокачиваются в процессе.

— Я хочу, чтобы человек, который выпускается с моей фамилией на дипломе, действительно знал и умел то, что он описал в своей работе, — объясняет Никита Поберезкин.

Когда он учился, с проектами ему помогали молодые преподаватели Политеха. Этот опыт он перенёс в собственную работу. И сейчас эта преемственность сохраняется.

— Пришли преподавать уже два человека, у которых я в своё время пары вёл. Они тоже этот паттерн переносят: им нравилось, как им вели, и они хотят вести так же, — рассказывает преподаватель. — Один из моих бывших студентов работает со мной в лаборатории. Всё, чему я его учил, он применяет сейчас здесь, а я учусь чему-то у него.

Свет как профессия

Татьяна Коржнева Фото: Савелий Петрушев

Кандидат технических наук, доцент отделения материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий Татьяна Коржнева работает на стыке оптотехники, светотехники и проектирования. Её студенты изучают лазерные технологии, оптическое материаловедение, светодиоды, люминофоры и световые приборы. Но Коржнева не ограничивается аудиторией. Вместе с коллегой Ксенией Толкачёвой она выстроила сотрудничество с предприятиями, чтобы студенты раньше знакомились с реальной индустрией.

Первым крупным партнёром стала «МГК «Световые технологии». Студенты попали туда на производственную практику и, по словам Коржневой, хорошо себя показали. Затем появилась «Сибирская неделя света» — это научно-популярное и образовательное мероприятие, на которое производственники приезжают в ТПУ, рассказывают о работе и знакомятся со студентами.

Оборудование, на котором работают студенты-светотехники Фото: Савелий Петрушев

— Студент делает первый шаг: оформляет резюме, подходит к работодателю и говорит: «Я хочу к вам». А тот отвечает: «Твои предшественники отлично себя показали, давай ты тоже к нам», — объясняет Коржнева.

Еще один партнер, компания Arlight, вместе с университетом создала профильную аудиторию и предоставляет оборудование для занятий. Студенты могут не только строить модели на компьютере, но и работать с реальными светильниками.

— Одно дело — в программе расположить световой прибор и посмотреть, как он светит. Другое — взять его в руки и смоделировать световое пятно. Так понимаешь связь между тем, что сделал на компьютере, и тем, как это будет вживую, — говорит Коржнева.

Так проходят воркшопы со студентами Фото: пресс-служба ТПУ

В последние годы Коржнева и её коллеги вышли за пределы лекций: стали проводить воркшопы и собирать световые инсталляции. Один из проектов был посвящён памятнику студенту у второго корпуса ТПУ: ребята создали световую арку — символ входа в знания и новый мир — и зелёные кубы с миниатюрными светодиодными источниками.

— Всем было очень весело — это классно, когда можно что-то создать руками и оно потом становится единым целым, — рассказывает Коржнева.

Один из проектов студентов — лампа для людей с рассеянным вниманием. Она «наполняется» по ходу завершения заранее прописанных задач: почистил зубы, застелил постель и т. д. Главное, не забывать отмечать выполненные задачи Фото: Савелий Петрушев

По ее словам, светотехника — это хороший вариант, чтобы работать с восприятием, эмоциями и поведением человека.

— Нам уже недостаточно лампочки, которая висит над головой. Нам хочется, чтобы свет был разнообразен по цвету, чтобы мы могли лечь на диван и управлять им с телефона. Светотехническое проектирование — это уже не только про количество света, а про то, чтобы создавать эмоцию и этой эмоцией управлять, — объясняет она.

Татьяна приводит пример: в кафе быстрого питания свет обычно яркий и нейтральный — человек должен быстро поесть и уйти. В ресторане с другими задачами освещение приглушённое: оно помогает создать настроение, атмосферу и продлить пребывание гостя.

Эксперимент по изучению влияния света на восприятие вкуса Фото: Савелий Петрушев

Коржнева говорит, что работа со студентами даёт ей не только профессиональный результат, но и личное удовлетворение. Особенно ценны сообщения от выпускников, которые спустя годы вспоминают университетский опыт и знания, которые им давали.

— Одна студентка года через три после выпуска написала: «Спасибо, я всё понялаи до сих пор пользуюсь видеозаписями», — рассказывает Татьяна. — Приятно, когда студенты становятся успешными и вовлеченными в процесс.

Она уверена: преподавательская работа имеет смысл тогда, когда она что-то меняет. Поэтому Коржнева рада, когда через годы после окончания вуза к ней приходят выпускники и рассказывают, как сложились их карьеры.

— Это говорит о том, что твой труд в университете был не зря, что ты положительно повлиял на чью-то жизнь, она стала счастливой, интересной, и светлой, — говорит Татьяна Коржнева.

Школьники, студенты, водород и тесный контакт

Роман Эльман Фото: Савелий Петрушев

Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель и научный сотрудник ТПУ Роман Эльман работает со студентами с первого курса. Но сразу в большие проекты ребят не вовлекает — помогает адаптироваться к университетской жизни.

— Сначала они делают что-то интересное, но простое — это первые шаги, которые разжигают интерес к проектной деятельности, — объясняет Роман.

Со второго курса студенты могут подключаться к проекту «Первый элемент». В его рамках они сами становятся наставниками для школьников 10–11 классов: помогают собрать машинку на водороде, рассчитать системы, напечатать корпус, запрограммировать управление на Arduino.

— Каждый участник команды выполняет свою задачу. Кто-то рассчитывает системы, кто-то использует аддитивные технологии, кто-то программирует. И это всё делают школьники, — рассказывает Эльман.

Для студента такой проект — одновременно педагогический опыт, работа в команде и возможность поучаствовать в конкурсе с призовым фондом 200 миллионов рублей. Роман надеется, что его команда сможет не только дойти до финала «Первого элемента», но и выиграть его.

Экспериментальные камеры для исследований материалов для хранения водорода, разработанных в лаборатории Фото: Савелий Петрушев

Эльман не идеализирует проектную работу. Главная проблема — время: у первокурсников по пять-шесть пар в день, и на дополнительные задачи его часто не остаётся.

— Бывает, что студент пропадает. Тогда нужно поддерживать с ним более тесный контакт: сказать «Подходи в такой-то момент, сядем и обсудим, что нужно сделать — мы тебе поможем, если есть проблемы», — объясняет он.

В ходе своей проектной работы студенты собирают сложнейшие устройства. Некоторые даже выполняют на заказ для исследовательских центров. Фото: Савелий Петрушев

Иногда студент просто не понимает задачу, и тогда преподаватель садится рядом, разбирает её вместе с ним. Или проваливается в учёбу и временно отодвигает проект — но это тоже часть процесса. Главное, выяснить и проговорить все моменты, уверен Эльман. Ведь именно в этом, по его мнению, и заключается ценность работы со студентами. Проекты учат не только техническим навыкам, но и ответственности, коммуникации, умению доводить дело до конца.

— Зачем мне работать со студентами? Во-первых, это преемственность. Нужно передавать свой опыт взаимодействия в научной среде студентам, которые потом хотят работать в этой сфере, — объясняет Роман.

Кодинг, моделинг, прототипирование — студенты могут проявить себя в реализации самых сложных инженерных задач Фото: Савелий Петрушев

Эльман отмечает, что работа с ребятами меняет и самого преподавателя. Каждое новое поколение студентов приходит с другим опытом, другим отношением к учёбе и другими ожиданиями.

— Работа за рамками лекций позволяет быть в контексте времени, уметь взаимодействовать с ребятами разных поколений. Каждые последующие первокурсники значительно отличаются от своих предшественников, — говорит преподаватель.

Многие из его студентов остались в лаборатории: продолжают проекты, пишут научные статьи. Для Эльмана это главный показатель того, что система работает.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков