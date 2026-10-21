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Пожилой мужчина погиб при пожаре в Томской области

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Накануне, 20 октября, в селе Тогур Колпашевского района загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши жилого дома, сгорела веранда. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра. В результате пожара погиб 68-летний мужчина.

Возгорания ликвидировали девять огнеборцев и три единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.

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