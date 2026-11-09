В Томске пройдет фестиваль традиционных женских ремёсел «Переплетение»

9 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено органзиаторами

В субботу, 14 ноября, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет фестиваль ремёсел и отрады «Переплетение». Его участников ждут мастер-классы, показ документального кино, мастер-шоу и блюда русской кухни с чаем из самовара.

Как уточняют организаторы, фестиваль посвящен традиционным женским ремёслам, народной культуре и «особому чувству общности, которое рождается, когда люди собираются вместе».

В программе фестиваля — создание коллективного арт-объекта из шерстяных клубков, фотозона с русскими народными головными уборами, мастер-классы по валянию, вышивке, вязанию крючком и созданию обереговых кукол-десятиручек.

Участникам фестиваля покажут документальный фильм о хранителях народных промыслов «Север помни». В здании музея будут звучать народные распевы под телесную перкуссию. Организаторы подготовили мастер-шоу по прядению и ткачеству, а также угощения с застольными песнями.

Фестиваль пройдет в субботу, 14 ноября, в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12 с 16.00 до 19.00.

Стоимость билетов 1500/2500 рублей (с фуршетом).

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