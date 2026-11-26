В томском ботсаду после ремонта откроется отдел влажных тропиков

26 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В эти выходные, 28–29 ноября, в Сибирском ботаническом саду ТГУ планируют вновь открыть для посетителей отдел влажных тропиков, где с конца мая велись ремонтные работы.

Как рассказала «Томскому Обзору» заместитель директора Сибирского ботанического сада ТГУ Алина Бутенкова, капитальный ремонт здесь начался 25 мая и завершился в середине октября.

— В отделе заменили стеклянное покрытие на поликарбонат, поменяли облицовку стен, системы освещения, отопления и водоснабжения. В настоящий момент в отдел возвращаются коллекционные растения и восстанавливаются экспозиции, — сообщила Алина Бутенкова.

Всего в отделе влажных тропиков ботсада содержится более тысячи таксонов растений. Здесь представлена большая часть коллекции орхидных и бромелиевых, эпифитные папоротники, различные представители семейства ароидных, а также водные, прибрежно-водные и мангровые растения.

На время ремонта большую часть коллекции перенесли в другие отделы ботсада, поскольку в летний период для растений гораздо проще создать необходимые условия. Сейчас их можно увидеть во время экскурсий.

— Часть растений — водные и крупные деревья — оставались в том же помещении на время ремонта, для них были созданы специальные условия для защиты от повреждений. Также, пока велись работы, в водоёме оставались рыбы, шпорцевые лягушки и аксолотли, — отметила Алина Бутенкова.

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