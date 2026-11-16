Томские ученые помогли создать базу для оценки лечения рака молочной железы

Ученые Томского политеха вместе с коллегами разработали веб-приложение, которое позволило собрать базу данных клинически значимых показателей лучевой терапии рака молочной железы. В будущем собранная информация позволит ученым и медикам разрабатывать адресные протоколы лечения.

Как уточняют в пресс-службе вуза, специалистам удалось систематизировать база данных опубликованных результатов мировых клинических исследований лучевой терапии рака молочной железы по данным около 20 тысяч пациенток, в том числе с применением фотонной, электронной и нейтронной терапии в различных режимах фракционирования (стандартном, гипофракционированном, ускоренном) совместно с коллегами НИИ онкологии Томского НИМЦ, с включением собственного клинического многолетнего опыта.

— Использование базы данных позволит сопоставить эффективность и переносимость различных видов и режимов лучевой терапии у больных раком молочной железы, получить исходные данные для радиобиологического моделирования вероятности локального контроля опухоли (TCP) и вероятности осложнений со стороны нормальных тканей (NTCP) и обосновать выбор оптимальных режимов облучения, что внесет вклад в повышение эффективности лечения пациенток данной нозологии, — отмечает профессор Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ и научный сотрудник НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгения Сухих.

Электронная база данных структурирована по разделам: библиографическое описание источника и DOI; исследователь, внесший запись, и статус ее проверки; анатомическая область, локализация, код по МКБ-10; стадия по TNM, морфология опухоли, число пациентов, прогностические факторы; вид лучевой терапии, суммарная доза, длительность и этапы курса; локальный контроль, охват объема опухоли суммарной дозой; период наблюдения; общая выживаемость; виды и параметры радиобиологических моделей TCP и NTCP; лучевые осложнения со стороны органов риска.

База данных оптимизирована для поиска необходимой информации по одному или совокупности полей входного формата, экспорту в необходимые приложения для статистической обработки информации. База постоянно пополняется, не требует особого обучения персонала.

— Созданная совместно с коллегами из Томского политехнического университета масштабная систематизированная база данных имеет большое значение для больных раком молочной железы, поскольку позволит сделать подход к назначению лучевой терапии пациенток более персонализированным. В результате этого впервые на базе расчетов ТСР и NTCP будет разработана методика, которая может служить в качестве эффективного вспомогательного инструмента при выборе оптимальной схемы дозиметрического планирования лучевой терапии с целью снижения лучевой нагрузки на критические органы, что улучшит отдаленные результаты комплексного лечения и качество жизни больных, — отмечает старший научный сотрудник отделения радиотерапии НИИ онкологии Томского НИМЦ Виктория Великая.

В исследованиях принимали участие сотрудники Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов Томского политеха, Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН, Российского научного центра рентгенорадиологии (Москва), НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России (Москва), Тюменского многопрофильного клинического медицинского центра «Медицинский город».

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