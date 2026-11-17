Велосипед вместо автобуса и черная икра в общежитии: каким был студенческий Томск в 1960-х

17 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Александр Мышко

Сегодня отмечается Международный день студентов. Заглянули в архив, чтобы рассказать, как учились, работали и проводили свободное время томские студенты 50-60 лет назад.

Истории из своей студенческой жизни сохранили многие фотолюбители. Например, Александр Мышко, учившийся в 1950-х в ТИРиЭТе — так тогда назывался нынешний ТУСУР, или Григорий Абрамочкин, поступивший в Горный техникум.

Учеба после работы

В вузах часто учились ребята, параллельно работавшие на заводах, вспоминает Григорий Абрамочкин. Днем - на смену, вечером — в аудиторию. «На занятия приходили от станка, уставшие, с руками, загрубевшими от стружки, масла и горячего металла – и сразу за парту. Да еще и дисциплину надо держать – на обед и с обеда по часам, убрать станок, рабочее место, приготовить инструмент на завтра...» Фото: Григорий Абрамочкин

На занятиях Фото: Александр Мышко

Осень в колхозе

А еще осенью студенты и преподаватели не только занимались, но и отправлялись помогать с уборкой урожая колхозникам. Фото: Александр Мышко

Мышко на первом курсе тоже отправился на полтора месяца в колхоз неподалеку от Томска — в деревню с говорящим названием Ущерб. Фото: Александр Мышко

Взрослые студенты

Многие студенты на снимках советской эпохи выглядят старше нынешних первокурсников. Дело было не только в моде или особенностях эпохи: в вузы нередко поступали не сразу после школы, и многим ребятам уже исполнилось 20 лет. Фото: Александр Мышко

Фото: Александр Мышко

Преферанс и черная икра

В общежитиях играли в карты, особенно популярным был преферанс. Сам Мышко к азартным играм интереса не испытывал, но хорошо запомнил одного соседа: «У нас в комнате общежития жил парень, у которого отец работал бухгалтером на рыбном заводе в области, так он из каждой поездки домой привозил трехлитровую банку черной икры. Я ее на первом курсе наелся на всю жизнь». Фото: Александр Мышко

В общежитии Фото: Александр Мышко

Студенческие свадьбы

Студенческие свадьбы зачастую отмечали прямо в общежитиях. Гости скидывались на банкет по 10 рублей — стипендия тогда, например, на факультете радиоуправления была 45. Фото: Александр Мышко

Ледоходные пари

Не только преферанс: другой популярной азартной игрой было угадать дату вскрытия Томи и начала ледохода. Конверты с датами и именами авторов прогнозов сдавали после Нового года, ошибки обходились в рубль в день — итоговые суммы выходили приличными. Фото: Григорий Абрамочкин

А кульминацией игры становился поход в лучший ресторан города тех времен — «Север»: у входа – швейцар в ливрее, на сцене — живая музыка. Фото: Григорий Абрамочкин

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