В Томске выступит кировская блюз-группа «Комната 60»

23 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 10 декабря, в томском кавер-пабе Nirvana выступит группа «Комната 60» из Кирова.

Коллектив исполняет авторский блюз-рок, сочетающий разные направления американской музыкальной традиции. Все песни звучат на английском языке.

В состав «Комнаты 60» входят Михаил Сюзев (гитары), Дмитрий Ефремов (бас), Алексей Лучников (губная гармошка) и Мария Аминева (ударные). Автор песен и фронтмен группы Михаил Сюзев во время концертов играет на четырёх гитарах. Одна из них сделана из сигарной коробки.

Последние три года «Комната 60» выступает в качестве хедлайнера российского фестиваля Suzdal Blues.

Концерт в Томске начнётся по адресу ул. Учебная, 37/6 в 20.00, сбор гостей — с 19.00. Возрастное ограничение — 18+.

Организатор концерта — ТО «Социальные интроверты».

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