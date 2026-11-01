Двое пострадали в лобовом столкновении на Богашевском тракте в Томске
1 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС
Сегодня вечером, 1 ноября, в Томске на Богашевском тракте столкнулись два отечественных автомобиля, сообщает Томская областная поисково-спасательная служба.
Инцидент произошел около 22.00 у поселка Просторный. По предварительным данным, в результате лобового столкновения люди оказались заблокированы в деформированном транспортном средстве.
Прибывшие спасатели осмотрели место происшествия, отключили аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей и извлекли пострадавших водителя и пассажира из автомобиля ВАЗ 2106. Их передали бригаде «скорой».
Из второго автомобиля пострадавшие выбрались самостоятельно до прибытия спасателей.
Фото: ТО ПСС
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