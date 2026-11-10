В Томске откроется выставка к 100-летию художника Василия Черёмина

10 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Василий Черёмин. Конец навигации. 1973

В пятницу, 20 ноября, в Томском областном художественном музее откроется персональная выставка живописца и графика Василия Черёмина (1926–2002). Экспозицию приурочили к 100-летию со дня рождения художника, известного прежде всего своими городскими пейзажами, на которых сохранился облик старого деревянного Томска.

Как сообщают в музее, на выставке представят живописные и графические работы Черёмина из музейного собрания. Всего в коллекции учреждения хранится более 50 его произведений — полотен, гравюр, рисунков и иллюстраций.

Томск. Раскат. 1988-91 Автор: Василий Черёмин

Василий Черёмин окончил Иркутское художественное училище и начинал творческий путь как график. Его работы, посвящённые освоению севера Томской области, представляли на международных выставках в Париже и Амьене.

Однако главной темой творчества Черёмина стал Томск. Художник изображал старые улицы и деревянные дома, создавая собственный художественный образ города. Многие здания, запечатлённые на его полотнах и гравюрах, до наших дней не сохранились.

Вертикос. 1974 Автор: Василий Черёмин

Помимо творчества, Василий Черёмин занимался преподаванием. На протяжении 40 лет он работал с художниками-любителями в клубе выходного дня «Колорит». В 2000 году стал лауреатом премии Фонда П. И. Макушина.

Юбилейная экспозиция войдёт в музейный проект «Наследие эпохи», посвящённый 100-летним юбилеям томских художников. Он реализуется с 2018 года. В этом году в соседних залах музея представят работы двух авторов — Василия Черёмина и Г. М. Ламанова.

Выставка откроется 20 ноября на третьем этаже Томского областного художественного музея и продлится до 20 декабря 2026 года.

Томск. Последний квартал. Из окна мастерской. 1974 Автор: Василий Черёмин

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».