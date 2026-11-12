«Ледокол или станция»: студенты ТПУ выбирают будущее в атомной отрасли

12 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томский политех вот уже 130 лет готовит инженеров. Почти всё время существования отечественной атомной промышленности университет выпускает специалистов, которые проектируют и обслуживают АЭС, работают на атомоходах, улучшают ядерное топливо.

И о качестве подготовки студентов говорит заинтересованность в них будущих работодателей. Уже со второго курса представители предприятий госкорпорации «Росатом» начинают охоту за политехниками. Как проходит один из её ключевых этапов и чем заканчивается своего рода «сафари» длинной пять лет рассказываем в нашем материале.

Университет с реактором

Фото: Савелий Петрушев

Томский политех учит специалистов атомной отрасли уже более 75 лет. За это время в вузе выстроили подготовку практически по всем этапам ядерного топливного цикла.

— В этом уникальность Томского политеха, — объясняет директор Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Олег Долматов. — Немногие вузы, готовящие специалистов для атомной энергетики, обучают востребованных на предприятиях инженеров по такому широкому профилю.

Олег Долматов Фото: Савелий Петрушев

Одним из главных преимуществ ТПУ Долматов называет собственную исследовательскую базу. Студенты проходят практику и стажировки на вузовском исследовательском ядерном реакторе, получают навыки работы на объекте использования атомной энергии ещё до выпуска.

— Всё вместе делает их востребованными и успешными в работе на предприятиях госкорпорации «Росатом». Сегодня на этих предприятиях уже существуют большие томские землячества, которые сформировались из наших выпускников. Мы гордимся нашими ребятами, — добавляет Долматов.

По его словам, в условиях реализации генеральной схемы развития атомной энергетики спрос на специалистов растёт: на одного выпускника может приходиться около семи–восьми заявок от потенциальных работодателей.

Борьба за инженеров

Сотрудники предприятий «Росатома» и выпускница физтеха Фото: Савелий Петрушев

Для «Росэнергоатома» ТПУ — один из ключевых источников молодых инженеров. Руководитель проекта Управления развития корпоративной культуры концерна Ирина Шаповалова говорит, что ежегодно на предприятия концерна и атомные станции приходят около 35–40 выпускников политеха.

Ирина Шаповалова Фото: Савелий Петрушев

— Наши потребности ежегодно растут, что напрямую связано с утверждённой Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, — рассказывает Ирина Шаповалова. — Выпускники ТПУ очень высоко ценятся и в федеральных ядерных центрах, и на предприятиях ТВЭЛ, и на площадках концерна. Поэтому у нас даже идёт некая внутренняя борьба между дивизионами «Росатома» за особенно талантливых ребят.

Богдан Петренко Фото: Савелий Петрушев

— У нас очень много новых строек, как в России, так и за рубежом, а Томский политех и атомная отрасль всегда шли в ногу, — объясняет он. — Выпускники ТПУ становятся директорами атомных станций, руководителями и заместителями руководителей предприятий: СХК, НЗХК и других. Поэтому для «Росатома» Томский политех очень важен.

И именно поэтому ежегодно на площадке вуза проходит масштабные профильные Дни карьеры. Предприятия арктического, машиностроительного, топливного, электроэнергетического и других дивизионов госкорпорации представили варианты практик, стажировок и трудоустройства. Среди участников — «Атомфлот», Калининская, Нововоронежская, Ленинградская и Кольская АЭС, Сибирский химический комбинат, Горно-химический комбинат.

Фото: Савелий Петрушев

Студенты могли пообщаться с работодателями, послушать лекция об атомной промышленности, попробовать свои силы в интеллектуальной игре «Адреналин», поучаствовать в мастер-классе по моделированию теплопередачи, а также пообщаться с выпускниками физтеха и потенциальными работодателями.

Для студентов младших курсов Дни карьеры — способ примерить на себя несколько вариантов будущего. Третьекурсник Семён Коваленко приехал в Томск из Костромы и уже успел пообщаться с людьми с интересующих его предприятий.

Семён Коваленко Фото: Савелий Петрушев

— Очень бы хотелось попасть на ледокол или на Белоярскую атомную станцию, — рассказывает он. — У меня дилемма: атомный флот или станция. Поэтому я как раз пришёл на это мероприятие, чтобы решить, что я хочу в будущем.

Семёна привлекает не только инженерная задача, но и сама атмосфера работы в Арктике.

— Есть в ледоколах романтика: четыре месяца плыть, смотреть на белых медведей, природу, — говорит студент. — И в целом работа там интересна тем, что на ледоколе стоит маломодульный реактор. Сейчас многие развитые страны вкладываются в производство подобных устройств, в том числе Китай. Я считаю, за этим будущее.

Второкурсник Данил Емец пока не определился — и не считает это проблемой. Он выбрал направление, которое позволяет быть инженером, аналитиком или заниматься прикладной математикой. На Днях карьеры он ищет варианты практики и присматривается к предприятиям.

Данил Емец Фото: Савелий Петрушев

— Я приехал в Томск из Новосибирска. Выбрал ТПУ, потому что считаю, что он престижнее других вузов, — говорит Данил. — Потом узнал, что даже прикладная математика и информатика связаны с ядерной промышленностью.

Студентка второго курса Ксения Гецель подходит к выбору более прагматично. Она приехала из Красноярска и ищет место для будущей практики, а в перспективе думает о работе на Горно-химическом комбинате в Железногорске — поближе к дому.

Ксения Гецель Фото: Савелий Петрушев

— Это второе такое мероприятие: впервые я побывала на нём на первом курсе, но тогда ещё мало что понимала, — объясняет она. — Сейчас я более осознанно подхожу к выбору: пришла послушать про работу и возможности в профессии.

«Ярмарка» выпускников

Название фото Фото: Савелий Петрушев

Для выпускников специалитета Инженерной школы ядерных технологий распределение стало финальной точкой учёбы — и одновременно началом взрослой карьеры. Матвей Самохин уже прошёл практику в Российском федеральном ядерном центре в Сарове и на Сибирском химическом комбинате в Северске. Там он занимался обслуживанием систем автоматизированного управления технологическими процессами и изучал контрольно-измерительные приборы, которые обеспечивают безопасность ядерных установок.

Матвей Самохин Фото: Савелий Петрушев

— Во время производственной практики у меня сформировалось чёткое понимание своей будущей профессиональной деятельности в сфере автоматический систем управления, — рассказывает Матвей. — После выпуска я планирую трудоустроиться на Новосибирский завод химконцентратов.

По его словам, к моменту выпуска на каждого студента его направления приходится несколько заявок — в том числе на работу в Турции. Но Самохин выбирает российское предприятие: атомная отрасль, по его мнению, даёт не только стабильность, но и ощущение значимости работы.

Матвей на распределении Фото: Савелий Петрушев

— Я выбрал атомную отрасль, потому что это будущее нашей энергетики, — говорит он. — Мне интересно заниматься чем-то действительно важным и сложным, что приносит пользу всей стране.

Софья Дьякова приехала в Томск из Рубцовска Алтайского края и выбирала между вузами Санкт-Петербурга и ТПУ. Решающую роль сыграли репутация политеха и его исследовательский реактор.

Софья Дьякова Фото: Савелий Петрушев

— Я только что вышла с распределения, и мой будущий работодатель — Новосибирский завод химконцентратов, — рассказывает Софья. — Предлагали также устроиться на ФГУП «ПО «Маяк»: я проходила там практику два года подряд в производственно-техническом отделе. Работа мне очень понравилась, но вакансий на нужную должность не оказалось. Ещё звали на завод в Электросталь. Мой главный аргумент при выборе — жильё в Сибири будет более доступным, чем в Московской области.

К распределению она готовилась заранее: с третьего курса рассылала резюме, проходила собеседования, ездила на практики и техтуры. Поэтому к моменту выпуска у неё уже сложилось представление о разных предприятиях.

Фото: Савелий Петрушев

— Впервые о распределении я узнала на третьем курсе, когда увидела, как оно проходит у старших ребят, — вспоминает Софья. — Я была очень удивлена, что за студентов идёт настоящая борьба.

Выпускница Ольга Прокопьева приехала в Томск из Братска. При выборе вуза она ориентировалась на рейтинги: на тот момент ТПУ занимал третье место среди российских университетов, и это убедило её поступать именно на химическую специальность.

Ольга Прокопьева Фото: Савелий Петрушев

— Распределение — это очень волнительно, — признаётся она. — Чувствую себя каким-то высокооплачиваемым товаром, который все хотят купить и разобрать. Приятно осознавать, что пять лет прошли не зря и я востребована в специальности.

Ольга ещё не приняла окончательное решение, но склоняется к Сибирскому химическому комбинату — ей хочется остаться ближе к Томску. По её словам, работодатели ещё до распределения рассказывали о социальных условиях: например, о компенсации до 90% стоимости аренды квартиры и «подъёмных» в 50 тысяч рублей.

— Я ожидала, что будет гораздо сложнее: что меня завалят вопросами, я занервничаю и не смогу правильно ответить, — говорит Ольга. — На самом деле вопросы были простые, и всё продолжалось буквально минуту.

Фото: Савелий Петрушев

В этом году Дни карьеры «Росатома» в Томском политехе собрали почти тысячу студентов. И пусть сегодня не все из них определились, где будут работать после завершения обучения, но они точно знают, что за ними, как за высококлассными специалистами уже начинает выстраиваться очередь из работодателей.

Фото: Савелий Петрушев