Кто зимует с нами в Томске? Синицы, снегири, щеглы и другие пернатые соседи

12 ноября 2026 / Томский Обзор

С наступлением холодов птицы не исчезают из Томска. Одни остаются в городе круглый год, другие перемещаются в поисках корма, а некоторые прилетают сюда на зимовку. Среди них — синицы, снегири, щеглы, свиристели и даже совы.

Сегодня, 12 ноября, в России отмечают Синичкин день — экологический праздник, посвящённый зимующим птицам. По этому случаю мы решили вспомнить, что томские орнитологи рассказывали о пернатых обитателях города, их привычках и зимних перемещениях.

Синицы: главные герои праздника

Большая синица — одна из самых массовых представительниц оседло-кочующей группы птиц, обитающих в Томске и его окрестностях. Однако считать всех больших синиц постоянными жителями города было бы неправильно.

Как рассказывал «Томскому Обзору» Сергей Гашков, этот вид относится к так называемым частичным мигрантам. Их перемещения связаны с необходимостью искать корм и подходящие места для гнездования.

Зимой для синиц особенно важна доступность пищи. По словам орнитолога, к началу января большие синицы набирают максимальную массу, употребляя много семян подсолнечника. Накопленный жир птицы используют для обогрева во время холодных ночей.

Интересно, что синицы очень чувствительны к продолжительности светового дня. Уже после зимнего солнцестояния они реагируют на сокращение ночи, постепенно сбрасывая накопленную массу.

Этим, в частности, объясняется снижение активности птиц возле кормушек после новогодних праздников.

Но большая синица — не единственный представитель семейства, которого можно встретить в Томске зимой.

Ещё один местный обитатель — буроголовая гаичка, которую также называют пухляком. В отличие от большой синицы, взрослые пухляки ведут преимущественно оседлый образ жизни. Перемещаются главным образом молодые птицы, расселяясь после появления на свет.

Буроголовая гаичка и самка обыкновенного снегиря, 1 марта 2026 г. Фото: Сергей Гашков

Снегири: путешественники вслед за светом

Снегири — одни из самых узнаваемых зимних птиц. Но для орнитологов они интересны не только своим появлением в холодное время года.

Сергей Гашков отмечает, что перемещения снегирей зависят не только от доступности корма, но и от продолжительности светового дня.

Каждый год часть этих птиц отправляется из северных лесов зимовать южнее, где у них остаётся больше светлого времени для поисков пищи. Ведь накопленной за день энергии должно хватить и на долгую зимнюю ночь.

С увеличением продолжительности светового дня снегири постепенно начинают обратное путешествие. Уже в конце января они могут отправляться на север, а в начале апреля эта миграция заканчивается.

Впрочем, некоторые снегири остаются в Томской области и на гнездование. Как отмечает орнитолог, главное условие для этого — наличие подходящего леса с елью и пихтой, а также достаточного количества корма.

Осенью мигрирующие птицы возвращаются. По наблюдениям Сергея Гашкова, это происходит в октябре — начале ноября.

Щеглы: любители репейника

Черноголовые щеглы на репейнике в Лагерном саду, 1 января 2026 года. Фото: stassirain / iNaturalist

В отличие от снегирей, щеглы обычно перемещаются на сравнительно небольшие расстояния. Всё дело в особенностях их питания.

Как объясняет Сергей Гашков, эти птицы питаются семенами трав и деревьев — например, репейника, клёна и берёзы. Они хорошо знают кормовые участки и могут посещать кормушки, установленные учёными и жителями города.

За перемещениями щеглов томские орнитологи наблюдают на биостанции в окрестностях Коларово.

Однажды исследователи обнаружили, что одни и те же птицы посещали два участка отлова, расположенные в трёх километрах друг от друга — в лесу возле биостанции и в пойме Томи. Всего таких щеглов оказалось 17.

Но затем птицы неожиданно исчезли из поля зрения учёных.

На третью зиму одного из ранее отмеченных щеглов вновь поймали — на этот раз в районе Мирного, примерно в 15 километрах от Коларово.

Получается, что даже птицы, которые предпочитают перемещаться недалеко, могут менять привычные места зимовки.

Свиристели: всё зависит от урожая

Обыкновенные свиристели, 25 марта 2026 года. Фото: Василина Фактулина

Свиристели относятся к кочующим птицам. Их передвижения в значительной степени зависят от погодных условий и наличия пищи.

Сергей Гашков добавляет, эти птицы способны перемещаться на большие расстояния — вплоть до юга Казахстана, где их можно наблюдать примерно раз в десятилетие.

А вот в годы хорошего урожая рябины свиристели могут вести почти оседлый образ жизни.

Бывают и зимы, когда этих птиц почти не видно в Томске. По объяснению орнитолога, это может означать, что в лесах достаточно корма и у свиристелей нет необходимости покидать привычные места обитания.

Крапивник: неожиданная находка томских орнитологов

Крапивник, обнаруженный возле Сибирского ботанического сада ТГУ Фото: из архива Сергея Гашкова

Иногда зимой в Томской области удаётся обнаружить и птиц, которых прежде не регистрировали здесь в это время года.

Так произошло с крапивником — небольшой подвижной птицей со вздёрнутым хвостом.

В конце декабря 2024 года студент-эколог ТГУ Матвей Лаврентьев заметил необычного пернатого обитателя в родниковой зоне возле Сибирского ботанического сада.

Сначала специалисты предположили, что это оляпка — птица, которую в Томске до этого наблюдали лишь в феврале 1914 года.

Однако позднее другой студентке ТГУ, Маргарите Сконечной, удалось обнаружить настоящего крапивника. Она попыталась привлечь птицу голосом оляпки, но на звук появился другой пернатый обитатель.

22 января 2025 года Сергей Гашков вместе с Матвеем Лаврентьевым отправились на поиски крапивника с фотоаппаратом. Учёному удалось сделать несколько снимков, по которым удалось подтвердить определение вида.

В последний раз птицу видели на этом участке 1 февраля 2025 года.

Это стало первым обнаруженным случаем зимовки крапивника в Томской области.

По словам Сергея Гашкова, такие птицы способны переживать холодное время года возле незамерзающих водоёмов и родников. От морозов и хищников они прячутся среди поваленных деревьев и зарослей возле ручьёв.

При этом учёный не исключает, что крапивники могли появляться здесь и раньше, но оставались незамеченными.

Подробнее об этой истории мы рассказывали в отдельном материале.

Совы: неожиданные городские соседи

Длиннохвостая неясыть в Михайловской роще, 7 февраля 2026 года Фото: sppiraea / iNaturalist

Зимние встречи с птицами не ограничиваются небольшими обитателями кормушек. Иногда в Томске можно увидеть и крупных пернатых хищников.

Так, зимой 2025–2026 годов горожане неоднократно замечали длиннохвостых, или уральских, неясытей.

Их наблюдали в Михайловской и Университетской рощах, Лагерном саду, возле площади Южной и в других частях города.

Одну из сов встретили в парке на улице Ференца Мюнниха, а другая в новогоднюю ночь столкнулась со стеклом одного из зданий ТГУ. После небольшой реабилитации её выпустили на волю 1 января.

По словам Сергея Гашкова, численность этих птиц во многом зависит от доступности корма. Основу их рациона составляют мышевидные грызуны, но иногда совы охотятся и на других птиц.

В Томске для них есть подходящая добыча: крысы, голуби, сороки и вороны.

Кроме того, по мнению орнитолога, увеличение количества встреч с совами зимой 2025–2026 годов могло быть связано с благоприятными условиями размножения в предыдущие годы.

При этом появление неясытей в городе не означает, что они поселились здесь навсегда. В конце февраля у сов начинается весенний миграционный период. Часть зимовавших птиц возвращается в леса, а другие могут ненадолго останавливаться в Томске во время перелётов.

Сергей Гашков отмечает, что за годы своих исследований он ни разу не наблюдал гнездования длиннохвостой неясыти в городе.

Орнитолог также напоминает: если вам повезёт встретить сову, лучше наблюдать за ней издалека, не тревожа птицу.

Подробнее о зимних гостях города — в нашем материале о томских совах.

Кого ещё можно встретить зимой?

Обыкновенные галки в районе Потаповых Лужков, 16 марта 2026 г. Фото: sppiraea · iNaturalist

Конечно, на этом список пернатых соседей томичей не заканчивается.

К оседлым видам Сергей Гашков относит домового воробья, сизого голубя и сороку. Взрослые обыкновенные поползни и полевые воробьи также ведут оседлый образ жизни, а молодые птицы расселяются.

В поисках корма по лесной зоне могут перемещаться чечётки и клесты.

Всего, по данным Сергея Гашкова, в Томской области встречается порядка 350 видов птиц. У одних перемещения связаны прежде всего с наличием пищи, у других — ещё и с продолжительностью светового дня.

А значит, даже привычные зимние встречи с пернатыми могут оказаться частью гораздо более сложной истории их жизни и путешествий.

Больше о зимующих птицах и работе томских орнитологов читайте в нашем большом материале.

А познакомиться с редкими представителями пернатого мира Томской области можно в спецпроекте «Звуки тайги», где мы собрали истории о краснокнижных птицах региона и подготовили небольшую игру.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».