В Томской области обнаружен новый вид зимующих птиц

11 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива Сергея Гашкова

Томские ученые впервые обнаружили на территории Томской области зимовку крапивника — небольшой шустрой птицы со вздернутым хвостом. Она была замечена в родниковой зоне возле Сибирского ботанического сада ТГУ.

По словам Сергея Гашкова, томского орнитолога, доцента кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии ТГУ, этот вид считается малочисленным. В основном он обитает в европейской части России и на Урале, а также встречается у Байкала, по югу Казахстана и на Дальней Востоке. В Сибири крапивник менее распространен, лишь в последние годы ученые его фиксируют и на этой территории. В Томской области крапивник ранее не был замечен.

— Как эта особь оказалась у нас в зимовку, остается только гадать, — отмечает Сергей Гашков. — Но тенденции определенные есть. Если мы посмотрим на распространение крапивника, именно на его фоторегистрации в [научных журналах] iNaturalist и «Птицы Сибири», мы увидим, что крапивник продвинулся уже до Иртыша и устойчиво там регистрируется. То есть, вид расселяется и продолжает осваивать Сибирь. Наша точка [Томская область] — как связующее звено между европейской, азиатской и южной частями. Крапивник проник и к нам. Причем мы не можем сказать: это единственный случай или нет. Возможно, в небольшом числе он у нас живет, его трудно обнаружить, но факт регистрации крапивника случился только сейчас.

Увидеть редкую для наших мест птицу впервые смог студент-орнитолог Матвей Лаврентьев в конце декабря 2024 года. Именно он заинтересовался новым обитателем родниковой зоны в ботсаду и стал выяснять его имя у преподавателей. Сначала они предполагали, что в Томск вернулась оляпка — похожая на крапивника птица, которая живет у незамерзающих источников. Последний раз она была обнаружена в Томске в 1915 году.

К поискам нового вида подключилась еще одна студентка ТГУ Маргарита Сконечная. Она попыталась позвать оляпку голосом, но вместо нее на звук вылетел крапивник и показал себя в трех метрах перед наблюдателем.

— 22 января мы с Матвеем поспешили его поискать с фотоаппаратом. У всех до этого фотосъемка не получалась, он не давал себя сфотографировать, очень шустрый. Когда мы пришли, действительно в том же месте, которое ребята описывали, увидели крапивника. Мне удалось сделать пару нечетких снимков, но даже по ним очевидно, что это за птица, — рассказывает Сергей Гашков.

Последний раз крапивник был замечен орнитологами на территории родниковой зоны 28 января 2025 года. По словам Гашкова, именно в таких местах — около незамерзающих водоемов и родниковых зон — некоторая часть птиц, которая не улетела южнее, и пережидает зиму. От морозов и хищников крапивник обычно скрывается в буреломах — участках с поваленными деревьями и кустарниками близ ручьев, заросшие крапивой.

Кстати, по одной из версий свое название птица получила как раз благодаря месту обитания — то есть, там, где растет крапива. По другой — благодаря научному названию вида — Troglodytes troglodytes. В переводе с древнегреческого языка оно означает «обитающий в пещере», а у крапивника гнезда, похожи на небольшие пещеры.

Среди других особенностей вида Гашков также называет своеобразный голос птиц. Так, несколько лет до этого случая по пению крапивника его уже удавалось обнаружить в пойме реки Оби. Но тогда зарегистрировать особь в качестве нового вида не получилось, так как не было фактологической базы и фотографий. Также интересен у крапивника выбор партнера: обычно самец строит несколько гнезд, а самка выбирает лишь одно и потом достраивает его сама.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».