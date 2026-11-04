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Новый мурал с изображениями четырех сибирских народов открыли в Томске

Город, Томские новости, томск мурал год единства четыре народа Новый мурал с изображениями четырех сибирских народов открыли в Томске

Сегодня, 4 ноября, на проспекте Фрунзе, 228 в Томске открыли новый мурал, посвящённый Году единства народов России. На нём изображены представители четырёх народов, проживающих в регионе, а также животные и растения, характерные для Томской области.

В центре композиции — представители русского, татарского, селькупского и кетского народов. Их образы дополняют изображения серого журавля, лося, осетра, медведя и ветвей кедра.

В торжественном открытии мурала принял участие мэр Томска Дмитрий Махиня.

— Уверен, этот мурал будет долгое время напоминать нам и нашим детям о ценности мира и согласия между народами. В нашем многонациональном, многокультурном Томске это особенно важно. Пусть наше единство сохраняется и крепнет год от года, — отметил градоначальник.

Автором эскиза стал томский художник Илья Маломощенко. Над реализацией проекта также работали Марина Зайкова, Матвей Фатеев и Константин Черенков.

Фото: Савелий Петрушев

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