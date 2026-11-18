Чаепитие в атмосфере Томска XIX века пройдет в томском Российско-немецком доме
18 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: vk.ru/tomdeutsche
В пятницу, 4 декабря, в Российско-немецком доме пройдет камерный вечер-чаепитие в атмосфере Томска XIX века «Тайны и пересуды купеческого салона».
Как уточняют организаторы в группе «ВКонтакте», участников ждут громкие любовные истории, хозяйка салона раскроет тайны золотых приисков и скрытые смысле деревянных узоров города. Все это под шёпот романсов и потрескивание свечей.
А еще в программе вечера - традиционное сибирское чаепитие из самовара и купеческие гадания-фанты.
Салон пройдет 4 декабря в особняке купца Голованова на ул. Красноармейской, 71. Начало в 18.30, стоимость участия 500 рублей.
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