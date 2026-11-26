Парк на Белом озере в Томске украсили к Новому году

26 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В парке на Белом озере установили первые световые конструкции и праздничную иллюминацию.

Гирляндами украсили перголы вокруг главной сцены и скамейки-качели, у одного из входов установили световую арку в форме сердца, а вдоль прогулочных дорожек разместили разноцветные светящиеся шары. Появилась в парке и новогодняя ёлка.

Подготовка территории к праздникам ещё продолжается.

Как сейчас выглядит вечернее Белое озеро — в нашем фоторепортаже.

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