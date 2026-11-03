В Томске нашли перевозчика на маршрут №8/9

3 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С понедельника, 9 ноября, в Томске на городском маршруте №8/9 заработает новый перевозчик, сообщает пресс-служба мэрии.

В направлении маршрута №8 автобусы поедут по схеме: ул. Демьяна Бедного — ул. Дальняя — ул. Ул. Мичуринская — ул. Заварзинская — поселок Новый — ул. Баумана — ул. Ивановского, 20 — ул. Ивановского — НПО «Вирион» — ТДСК — «Оптиком» — Подшипник — Лесная-2 — Приборный завод — Лесная-2 — Лесная-1 — ул. Высоцкого — Спорткомплекс «Кедр» — Школа № 53 — Черемушки — ул. Лазарева — ГАИ — ул. Суворова — Иркутский тракт — ул. Мичурина — ДОСААФ — Путепровод — 4-я поликлиника — ул. Пушкина — Телецентр — Дом радио — Архитектурно-строительный университет — ЦУМ — пл. Ленина — ул. Гагарина — Главпочтамт — Краеведческий музей — ул. Гоголя — ул. Тверская — ул. Киевская — пр. Комсомольский — ул. Шевченко — ул. Льва Толстого — Областной рынок — ул. Кулагина — Троллейбусное депо — Автоцентр — ул. Каспийская — ул. Осенняя — Микрорайон «Наука» — Бассейн — ул. Энтузиастов — поселок Новый — ул. Заварзинская — ул. Мичуринская — ул. Дальняя — ул. Демьяна Бедного.

По направлению №9 маршрут будет ходить по схеме: ул. Демьяна Бедного — ул. Дальняя — ул. Мичуринская — ул. Заварзинская — поселок Новый — ул. Энтузиастов — Бассейн — Микрорайон «Наука» — ул. Осенняя — ул. Каспийская — Новостройка — ул. Колхозная — ул. Льва Толстого — Детская городская больница № 4 — ул. Шевченко — пр. Комсомольский — ул. Тверская — ул. Красноармейская — ул. Белинского — Краеведческий музей — Главпочтамт — Театр юного зрителя — пл. Ленина — ЦУМ — пер. 1905 года — Архитектурно-строительный университет — Дом радио — Телецентр — ул. Пушкина — 4-я поликлиника — Путепровод — ДОСААФ — ул. Мичурина — Иркутский тракт — ул. Суворова — ГАИ — ул. Лазарева — Черемушки — Школа № 53 — Спорткомплекс «Кедр» — ул. Высоцкого — Лесная-1 — Лесная-2 — Приборный завод — Лесная-2 — Подшипник — «Оптиком» — ТДСК — НПО «Вирион» — ул. Ивановского — ул. Ивановского, 20 — ул. Пастера — ул. Баумана — поселок Новый — ул. Заварзинская — ул. Мичуринская — ул. Дальняя — ул. Демьяна Бедного.

Подробное расписание движения автобусов с конечной остановки ул. Демьяна Бедного:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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