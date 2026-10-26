Куда сходить на «Науке 0+»? Субъективная подборка мероприятий от «Томского Обзора»

26 октября 2026 / Томский Обзор

Студенческие будни прошлого, тайны человеческого сердца, которые можно увидеть в рентгеноперационной, роботы и путешествие в космос — сделали для вас субъективную редакционную подборку событий фестиваля «Наука 0+».

С 26 по 31 октября в Томске проходит фестиваль «Наука 0+». В программе — более сотни мероприятий от университетов и научных институтов: лекции, экскурсии в лаборатории, выставки, мастер-классы, научное кино и многое другое.

В этом году главная тема фестиваля — «Твоя космическая Вселенная», приуроченная к 65-летию полёта Юрия Гагарина. Впрочем, одной астрономией программа не ограничивается. Можно будет узнать, как проводят операции без больших разрезов, увидеть старинные ботанические иллюстрации и разобраться, что произошло над Сибирью в 1908 году.

Выбрали события, на которые сами бы с удовольствием сходили. Обратите внимание: на некоторые экскурсии и лекции требуется предварительная регистрация, а количество мест ограничено.

Первый день — 26 октября

Начнём с медицины! Обратите внимание на лекцию о том, как появляются современные лекарства. Исследователи расскажут о пути от первых экспериментов до клинических испытаний и о том, какую роль в разработке препаратов сегодня играет искусственный интеллект.

16.00 — «От мандрагоры до ИИ: как создаются лекарства, которым можно доверять».

Где: НИИ фармакологии им. Е. Д. Гольдберга (пр. Ленина, 3).

Вход свободный, регистрация не требуется. Мероприятие ориентировано прежде всего на студентов медицинского профиля.

Второй день — 27 октября

Тем, кто предпочитает практические занятия, стоит присмотреться к мастер-классу «Микрокосмос в фокусе». Участникам покажут, как учёные изучают клетки и их структуры с помощью микроскопии.

12.00 — «Микрокосмос в фокусе», мастер-класс.

Где: НИИ онкологии (пер. Кооперативный, 7/1).

Предварительная запись: +7 923 716-64-00.

А позже предлагаем вспомнить одну из самых известных загадок Сибири — Тунгусский феномен 1908 года. Несмотря на многочисленные исследования, вопросы о природе космического тела, взорвавшегося над тайгой, остаются предметом научных обсуждений.

О том, какие гипотезы существуют и что о произошедшем известно сегодня, расскажет физик Сергей Лобода, заведующий кафедрой физики и методики обучения физике ТГПУ.

18.00 — «Загадка Тунгусского метеорита: что мы знаем сегодня?», встреча с Сергеем Лободой.

Где: Штаб-квартира Томского отделения Русского географического общества (пл. Ленина, 8, второй этаж).

Предварительная запись по телефону: +7 960 977-30-10.

Третий день — 28 октября

В среду мы бы точно постарались попасть на необычную экскурсию в НИИ кардиологии. Посетителям обещают показать рентгеноперационную и рассказать, как врачи исследуют сосуды и проводят малоинвазивные вмешательства.

11.00 и 12.00 — «Сердце под рентгеном: как проходят операции без разрезов», экскурсия.

Где: НИИ кардиологии (ул. Киевская, 111а).

Продолжительность — 40 минут. В медучреждении ждут всех желающих, подробности по телефону 8 (3822) 55-51-05, доб. 5113.

А если вы не готовы к таким животрепещущим подробностям, отправляйтесь в Научную библиотеку ТГУ. Здесь пройдут сразу две экскурсии по выставкам, которые интересны не только с научной, но и с историко-культурной точки зрения.

Первая посвящена «Флоре Сибири» — совместному проекту Сибирского филиала Пушкинского музея, художницы Елизаветы Клеванцевой и Научной библиотеки ТГУ. В его основе — знаменитый ботанический труд XVIII века Flora Rossica, созданный по материалам экспедиций Петра Симона Палласа. На выставке исторические изображения растений соседствуют с современными керамическими объектами.

12.30 — Экскурсия по выставке «Флора Сибири: художественное исследование». Регистрация.

Где: Научная библиотека ТГУ, Кабинет Пушкинского (пр. Ленина, 34а).

Вторая экскурсия — отличный повод заглянуть в фонды университетской библиотеки и проследить, как на протяжении столетий менялись представления человека о космосе.

На выставке «Пять веков стремления к звёздам» можно увидеть рукописный астрономический трактат XVI века, издания трудов Кеплера и Галилея XVII столетия, старинные карты звёздного неба, а также прижизненные издания работ Циолковского, Кондратюка и Королёва.

16.30 — Экскурсия по выставке «Пять веков стремления к звёздам». Регистрация.

Где: Научная библиотека ТГУ, выставочный зал (пр. Ленина, 34а).

Четвёртый день — 29 октября

В четверг предлагаем заглянуть в Научную библиотеку ТГПУ и узнать, как проходили студенческие будни в прошлом. Здесь проведут исторический променад «Один день из жизни студента», во время которого посетители познакомятся с воспоминаниями Александра Волкова — выпускника Томского учительского института, известного прежде всего как автор «Волшебника Изумрудного города».

11.00 — Исторический променад «Один день из жизни студента».

Где: Научная библиотека ТГПУ (ул. Герцена, 66).

А после — отправимся в космос хотя бы на экране. В Томском политехе покажут документальный фильм «Год на орбите», посвящённый экспедиции космонавта Михаила Корниенко, который провёл на Международной космической станции 340 суток.

Такие длительные экспедиции позволяют учёным изучать, как человеческий организм реагирует на продолжительное пребывание в невесомости. Эти исследования важны и для подготовки будущих межпланетных полётов.

16.30 — Показ документального фильма «Год на орбите». Регистрация.

Где: Международный культурный центр ТПУ, танцевальный зал (ул. Усова, 13в).

Организаторы приглашают всех желающих.

Пятый день — 30 октября

Пятницу предлагаем начать с экскурсии в Центр развития промышленной робототехники ТГУ. Здесь занимаются роботизацией процессов в химической промышленности и микроэлектронике. Посетителям расскажут о работе центра и покажут оборудование, которое используют будущие инженеры.

11.00 — Экскурсия в Центр развития промышленной робототехники ТГУ. Регистрация.

Где: Второй корпус ТГУ, аудитория 302 (пр. Ленина, 36).

Количество мест ограничено.

А вечером придётся выбирать сразу из двух мероприятий.

Первое — лекция об астрономической обсерватории ТГУ. Астроном Дмитрий Капарулин расскажет, как развивались наблюдения за небесными телами в университете, чем занимаются исследователи сегодня, и покажет фотографии космических объектов.

18.30 — «Астрономическая обсерватория ТГУ: 100 лет наблюдений космоса», лекция Дмитрия Капарулина. Регистрация.

Где: Научная библиотека ТГУ, выставочный зал (пр. Ленина, 34а).

Второй вариант — документальное кино об искусственном интеллекте. Фильм «Больше неба» предлагает посмотреть на ИИ не только как на технологию, но и как на повод поговорить о человеке, творчестве и будущем. После показа состоится обсуждение с исследовательницей гуманитарных проблем информатики Надеждой Зильберман.

18.30 — Показ и обсуждение документального фильма «Больше неба». Регистрация.

Где: Научная библиотека ТГУ, выставочный зал.

А ещё — онлайн

Если выбраться на фестивальные площадки не получается, Научная библиотека ТГУ подготовила две виртуальные выставки.

Первая — «Лунный цирк Фламмариона». Она посвящена книгам французского астронома и популяризатора науки Камиля Фламмариона, в том числе его «Астрономии для дам».

Вторая — «Профессора-астероидяне». Здесь можно узнать, какие учёные Томского университета удостоились необычной чести: их именами названы астероиды.

В программе фестиваля немало и других интересных мероприятий — от научных шоу до мастер-классов и экскурсий. Выбирайте то, что вам ближе, и не забывайте заранее проверять условия участия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».