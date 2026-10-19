Ямщицкие сказки, этно-квесты и космос: чем заняться на осенних каникулах в Томском краеведческом музее

19 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей

С 26 октября по 3 ноября Томский областной краеведческий музей и его отделы проведут серию мероприятий для детей и родителей. В программе — этнографические квесты, исторические экскурсии, мастер-классы и полнокупольные фильмы о космосе.

Как сообщают в музее, специально к осенним каникулам для юных томичей подготовили несколько новых программ.

Так, участники квеста «Этно-сыщики» познакомятся с культурой и бытом коренных народов Томского Севера — селькупов, хантов и эвенков. Ребятам предстоит пройти испытания и разгадать загадки, связанные с традиционными представлениями этих народов о природе и окружающем мире.

Программа «Ямщицкие сказки» посвящена истории Сибирского тракта. Посетителям расскажут о жизни ямщиков, трудностях дальних поездок и историях, которыми путешественники коротали время в дороге.

Ещё одно занятие — «Томский городок и Татарская слобода» — позволит узнать, что находилось на месте современного Томска до его основания, а также познакомиться с историей соседства русских и татар.

К каникулярной программе присоединятся и другие отделы музея. В Томском планетарии пройдут мастер-классы и показы полнокупольных фильмов о планетах, космосе и жизни космонавтов.

В Центре науки и техники «Точка гравитации» школьникам расскажут об истории авиации, освоении неба и изобретениях российских учёных.

Мероприятия рассчитаны на детей разных возрастов. Посетить их можно как всей семьёй, так и в составе организованной школьной группы. Для участия необходима предварительная запись.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».