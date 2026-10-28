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В Томской области сняли все ограничения на продажу топлива

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В Томской области полностью сняли ограничения на объём продажи топлива в одни руки и его отпуск в сертифицированную тару. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Потёмкин в своём телеграм-канале.

По его словам, сейчас в регионе имеются в наличии все основные виды моторного топлива. Перебоев с поставками в муниципалитетах не фиксируется, очереди на автозаправочных станциях сокращаются.

— Мы видим положительную динамику на топливном рынке региона, которая достигнута благодаря слаженной работе региональной власти, муниципалитетов и нефтяных компаний, — отметил Потёмкин.

Правительство Томской области продолжит мониторить ситуацию на топливном рынке.

Напомним, проблемы с доступностью топлива в регионе наблюдались с лета. В августе на АЗС Томска сохранялись очереди, несмотря на увеличение запасов нефтепродуктов. Власти сообщали, что с 1 по 19 августа объём запасов бензина АИ-92 вырос на 1%, АИ-95 — более чем в два раза, дизельного топлива — на 32%.

В конце августа в регионе произошла новая волна ажиотажного спроса на АИ-92 и АИ-95: в зависимости от сети продажи выросли на 30–72%. В правительстве области тогда связывали сложности прежде всего с доставкой топлива и перестройкой логистики, а жителей просили заправляться по текущей потребности.

К сентябрю ситуация начала стабилизироваться, очереди на АЗС сокращались. В середине октября Потёмкин сообщал, что перебоев со всеми видами топлива в регионе уже нет, однако снимать ограничения на объём одной заправки власти тогда ещё не планировали.

Отдельная проблема возникала в Кедровом, где работает единственная АЗС. В октябре её владелец заключил прямой контракт с «Роснефтью» на регулярные поставки топлива в необходимом для муниципалитета объёме.

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