Охотник застрелил двоих людей, приняв их за лося в Томской области

6 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Накануне, 5 ноября, у села Мишутино Зырянского района произошел инцидент, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, днем 53-летний житель села Зырянское во время охоты увидел силуэты. Приняв их за лося, мужчина сделал несколько выстрелов из ружья. В результате от полученных ранений на месте скончался 64-летний мужчина. Еще один 59-летний потерпевший скончался по дороже в медучреждение.

Охотнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Мужчина задержан, он признал свою вину.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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