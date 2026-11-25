От гармонной слободы до университетского джаза: музыкальная история Томска
25 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: джаз-оркестр «ТГУ-62»
В магазинах Петра Макушина продавали мандолины, гитары и рояли, на Загорной мастерили знаменитые на всю Сибирь гармони, а в Городском саду играл оркестр пожарного общества.
В Томске гастролировали Александр Вертинский, Анастасия Вяльцева и Леонид Собинов. Позже в городских кинотеатрах играли эстрадные оркестры, а в полуподвале одного из университетских общежитий зародился легендарный джазовый коллектив «ТГУ-62».
Сегодня, в День гармониста, предлагаем погрузиться в музыкальную историю нашего города. Собрали несколько интересных материалов из архива «Томского Обзора»:
— Томск и музыка: разговор с краеведом Станиславом Вавиловым;
— Городской сад на старых фотографиях;
— Оркестры в кинотеатрах: воспоминания Веры Малаховой;
— Полувековая история джазового оркестра «ТГУ-62»;
— Архитектура звука: как устроен томский орган;
— Как проходили крупные джаз-фестивали в Томске.
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