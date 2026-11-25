От гармонной слободы до университетского джаза: музыкальная история Томска

25 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: джаз-оркестр «ТГУ-62»

В магазинах Петра Макушина продавали мандолины, гитары и рояли, на Загорной мастерили знаменитые на всю Сибирь гармони, а в Городском саду играл оркестр пожарного общества.

В Томске гастролировали Александр Вертинский, Анастасия Вяльцева и Леонид Собинов. Позже в городских кинотеатрах играли эстрадные оркестры, а в полуподвале одного из университетских общежитий зародился легендарный джазовый коллектив «ТГУ-62».

Сегодня, в День гармониста, предлагаем погрузиться в музыкальную историю нашего города. Собрали несколько интересных материалов из архива «Томского Обзора»:

— Томск и музыка: разговор с краеведом Станиславом Вавиловым;

— Люди Гармонной слободы;

— Городской сад на старых фотографиях;

— Оркестры в кинотеатрах: воспоминания Веры Малаховой;

— Полувековая история джазового оркестра «ТГУ-62»;

— Архитектура звука: как устроен томский орган;

— Как проходили крупные джаз-фестивали в Томске.

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