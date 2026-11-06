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ТЦСК открыл приём заявок на участие в новогоднем базаре

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Томский центр современной культуры открыл приём заявок на участие в новогоднем базаре. Он пройдёт в декабре в Нижнем Пассаже ТЦСК, сообщают организаторы.

К участию приглашают художников, дизайнеров, иллюстраторов, скульпторов, керамистов и других авторов изделий ручной работы. На базаре можно будет представить графику, рисунки, коллажи, зины, книги художника, керамику, украшения, свечи, текстиль, вязаные аксессуары, игрушки, изделия из дерева и стекла, открытки, блокноты и новогодний декор.

Базар будет работать в два этапа — с 4 по 6 и с 18 по 20 декабря.

Заявки принимают до 12 ноября включительно. Заполнить форму можно по ссылке.

Напомним, Томский центр современной культуры открылся 1 мая 2026 года в историческом здании Пассажа Второва на проспекте Ленина, 111. Здесь проходят выставки, лекции и другие культурные мероприятия. Ранее в ТЦСК также организовывали выставки-продажи произведений современного искусства.

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