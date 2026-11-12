Металлическая труба упала на рабочего в Томске

12 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Накануне, 11 ноября, в Томске на территории одной из коммерческих организаций произошел несчастный случай, в результате которого погиб 36-летний рабочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, при перемещении краном металлической трубы произошел обрыв стропы, из-за чего груз упал. В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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