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Металлическая труба упала на рабочего в Томске

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Накануне, 11 ноября, в Томске на территории одной из коммерческих организаций произошел несчастный случай, в результате которого погиб 36-летний рабочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, при перемещении краном металлической трубы произошел обрыв стропы, из-за чего груз упал. В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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