Томичам расскажут о медиаискусстве и его сохранении в музеях

20 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал музея им. А. С. Пушкина

В начале декабря в томском «Кабинете Пушкинского» пройдут лекции куратора коллекции медиаискусства, ведущего специалиста по просветительской работе отдела нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина Алины Стуликовой.

Как уточняют организаторы, первая встреча пройдет в пятницу, 4 декабря. Её участникам расскажут о 10 произведениях, которые помогут понять, что такое медиаискусство. Речь пойдёт о ранних инсталляциях Нам Джун Пайка и Брюса Наумана, видео Вито Аккончи, работах Билла Виолы, а также экспериментах со спутниковой связью Кита Гэллоуэйя и Шерри Рабиновиц и глобальной сетью Оли Лялиной. Гости узнают об инсталляциях на стыке искусства и науки, проектах с большими данными Марникса де Нийса и современных экспериментах с ИИ.

— Попробуем увидеть, как за сменой технологий меняется сам опыт смотрения — и почему медиаискусство сегодня важно не только тем, что показывает, но и тем, как заставляет нас смотреть, слышать и чувствовать иначе, — уточняют организаторы.

Лекция пройдет в пятницу, 4 декабря, в 18.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

На следующий день томичам расскажут, как медиаискусство сохраняют в Пушкинском музее и почему оно требует особых правил хранения.

— Заглянем за кулисы музейной работы и узнаем, как даже самое эфемерное искусство продолжает жить и остается доступным зрителю через десять, двадцать и, хочется верить, сто лет, — объясняют организаторы.

Лекция стартует в субботу, 5 декабря, в 12.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.



Обе лекции, организованные в рамках курса «История искусств в Кабинете Пушкинского», пройдут на пятом этаже нового здания Научной библиотеки Томского государственного университета на пр. Ленина, 34а.



С программой мероприятий Кабинета Пушкинского можно Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.С программой мероприятий Кабинета Пушкинского можно ознакомиться здесь

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».