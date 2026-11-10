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В Томске устанавливают новогодние ёлки

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Подрядчики начали устанавливать на улицах Томска большие новогодние ели на Набережной Ушайки и в Сквере студенческих отрядов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этом году планируется установить 11 светодинамических фонтанов — один из которых, на площади Ново-Соборной, уже начали монтировать.

Город также украсят около 150 гирлянд, более 450 консолей и порядка 100 перетяг. На столбах появятся более 150 неоновых композиций, традиционно включат и гирлянды «звездное небо».

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