В Томске устанавливают новогодние ёлки

10 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Подрядчики начали устанавливать на улицах Томска большие новогодние ели на Набережной Ушайки и в Сквере студенческих отрядов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этом году планируется установить 11 светодинамических фонтанов — один из которых, на площади Ново-Соборной, уже начали монтировать.

Город также украсят около 150 гирлянд, более 450 консолей и порядка 100 перетяг. На столбах появятся более 150 неоновых композиций, традиционно включат и гирлянды «звездное небо».

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