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Главную новогоднюю ёлку устанавливают в Томске

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В Томске на площади Ново-Соборной начался монтаж новогодней ёлки. Следить за процессом можно через онлайн-трансляцию, сообщает пресс-служба мэрии.

Параллельно город украшают и районные администрации. Работы ведутся на Белом озере, Авангарде, Спичфабрике и в Сквере студенческих отрядов.

Напомним, подрядчики начали устанавливать новогодние ели в Томске во вторник, 10 ноября.

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