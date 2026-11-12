Главную новогоднюю ёлку устанавливают в Томске

12 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

В Томске на площади Ново-Соборной начался монтаж новогодней ёлки. Следить за процессом можно через онлайн-трансляцию, сообщает пресс-служба мэрии.

Параллельно город украшают и районные администрации. Работы ведутся на Белом озере, Авангарде, Спичфабрике и в Сквере студенческих отрядов.

Напомним, подрядчики начали устанавливать новогодние ели в Томске во вторник, 10 ноября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».