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Водитель легковушки оказался зажат в салоне после столкновения с грузовиком под Томском

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Минувшей ночью, 5 ноября, на трассе под Томском столкнулись «Фольксваген Бора» и грузовой «Ситрак», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.20 на кольце у села Зоркальцево. По предварительным данным, 24-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу при въезде на перекресток с круговым движением. После столкновения «Фольксваген Бора» съехал в правый кювет, а «Ситрак» — в левый.

Как уточняют в Томской областной поисково-спасательной службе, в результате ДТП водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в деформированном салоне. Медики сумели извлечь его до приезда спасателей — с травмами его доставили в медорганизацию.

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