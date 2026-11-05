Водитель легковушки оказался зажат в салоне после столкновения с грузовиком под Томском

5 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Минувшей ночью, 5 ноября, на трассе под Томском столкнулись «Фольксваген Бора» и грузовой «Ситрак», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.20 на кольце у села Зоркальцево. По предварительным данным, 24-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу при въезде на перекресток с круговым движением. После столкновения «Фольксваген Бора» съехал в правый кювет, а «Ситрак» — в левый.

Как уточняют в Томской областной поисково-спасательной службе, в результате ДТП водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в деформированном салоне. Медики сумели извлечь его до приезда спасателей — с травмами его доставили в медорганизацию.

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