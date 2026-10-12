18+
18+
интересные новости Томска ТПУ образование вуз наука геологи геофак изучение недр Город, Образование и наука, Рассказано, ТПУ
РЕКЛАМА

Изучая недра. В Томском политехе отметят юбилей горно-геологического образования первым тематическим форумом

Томск известен не только как студенческая столица страны, но и как средоточие блестящих научных школ. Один из центров инженерной мысли — Горный корпус Томского политеха.

Именно здесь 125 лет назад зародилось горно-геологическое образование в Сибири. Чем примечательна томская научная школа рудознатцев, какие вызовы стоят перед ней сегодня и что предстоит обсудить самым опытным исследователям недр, «Томскому Обзору» в преддверии первого «Геофорума» в год 130-летия вуза рассказал профессор отделения геологии ТПУ Максим Рудмин.

Геология сегодня

Максим Рудмин
Фото: Савелий Петрушев

Максим Рудмин — молодой ученый, доктор наук — в свое время сделал ставку на изучение Бакчарского железорудного месторождения. Тогда он рассчитывал найти материал для диссертации, а получил тему на годы вперед.

— В геологии нельзя сказать, что объект изучен вдоль и поперёк. Вы же не можете сказать, что Марс изучен, если там ходят марсоходы, снимают спутники, есть зондирование, — говорит учёный. — С тех пор у нас вышло больше десятка статей, посвящённых этому месторождению, этим рудам, этим породам, в том числе в журналах Science и Nature. Бакчарские руды занимают свой временной период в большой линейке подобных пород, по ним можно установить химию древнего океана.

Фото: Савелий Петрушев

Но это только одно из множества направлений, которые сегодня исследуют геологи-политехники, используя возможности сильного технологического университета.

— Я люблю говорить, что нам могут позавидовать коллеги из профильных институтов и организаций: жить геологу в среде сильного политехнического университета очень интересно и очень комфортно. Отдельные методы, которые редко применялись в геологии, минералогии или геохимии, оказываются доступны в соседнем корпусе, — говорит Рудмин.

Он приводит пример. Коллеги собрали химико-технологический реактор Фишера-Тропша: на входе газ, на выходе нефтепродукты. Для процесса нужны катализаторы, зачастую импортные.

— В беседе с коллегами я предложил: давайте попробуем в качестве катализаторов необычные минералы, алюмосиликатные нанотрубки. Если нужен алюмосиликатный скелет, почему нет. Попробовали, получили прекраснейшие результаты, конверсия продуктов увеличилась. Это новый вариант использования минералов из природного сырья, синтез не нужен, а значит, это всегда дешевле. Использование нетрадиционных минералов в разных сферах деятельности — одно из направлений современной геологии, — рассказывает учёный.

Ещё одно направление — прикладные исследования по запросам промышленности.

Невзрачный порошок — минералы, которые могут пригодиться в промышленности
Фото: Савелий Петрушев

— Когда у предприятия есть сырьё, я могу сказать, как его можно использовать. Или наоборот: у отрасли есть запрос, и мы подбираем сырьё. Например, на Бакчарском месторождении есть залежи глауконита, который можно применять в подкормке для крупного рогатого скота или как минеральное удобрение. Наши коллеги подобрали технологию лёгкого обогащения, электромагнитную сепарацию: из глауконитового песка с кварцем отделили минералы друг от друга и начали тестировать, — говорит Рудмин. — Имея знания о недрах, о минералах и о том, что с ними может происходить, мы можем предлагать более технологичные и осязаемые вещи. Например, в слоистый минерал мы предложили помещать питательные вещества, которые при определённых режимах будут высвобождаться в почву, — поясняет он.

Классическая геология при этом тоже меняется. Томские ученые обрабатывают огромные массивы геохимических данных, чтобы выделять перспективные площади, и уже создали собственные большие языковые модели. Для промышленных заказчиков делают концептуальные геогенетические модели месторождений.

— Заказчик по такой модели понимает, что на фланге, на контуре ещё есть перспектива, а на глубине, может быть, её нет, — уточняет Рудмин.

Фото: Савелий Петрушев

Геология, подчёркивает Рудмин, охватывает очень много направлений. Одни исследователи определяют абсолютный возраст пород по изотопам и изучают магматические очаги. Другие работают с мультиспектральными снимками Земли: по ним определяют обводнённость, типы почв и горные породы. Третьи занимаются космогеологией и морской геологией. В ТПУ есть коллектив, который участвует в экспедициях по российским арктическим морям и изучает просачивание метана со дна. По одной из теорий, оно может заметно усиливать потепление климата.

— Геология — наука широчайшая: от классики, где копать, чтобы что-то выкопать, до изучения природы магматических очагов. Нужно найти минерал, отправить на анализ, посчитать отношение изотопов, способных к радиоактивному распаду, и назвать абсолютный возраст. Мы должны понимать, какие там были процессы и в какое время, потому что одно время отвечает за полезные ископаемые, другое — за магматические процессы, например, которые помогают предсказывать активность вулканов, — говорит учёный.

Прикладные задачи не отменяют фундаментальных, уверен учёный. Вопросов остаётся много: как движутся тектонические плиты, как устроена земная толща на больших глубинах, как это отражается на поверхности, почему материки сформировались так, а не иначе.

Фото: Савелий Петрушев

— На помощь приходят очень объёмные цифровые модели: суперкомпьютеры, цифровые двойники, нейронные сети. Может быть, это приведёт к ускорению развития геологии и появятся новые громкие открытия, — полагает учёный. — Казалось бы, было клише: всё изучено, минералогия примитивная. А там куча минералов, которые ещё не были описаны. Аналитика и техника шагают вперёд, у нас университет станции на «Скифе» проектирует, томографы продаёт. И в геологии находятся новые данные.

По словам Рудмина, практикующие на производстве геологи похожи на мини-директоров без бизнес-перегрузок. Они держат в голове множество проблем и гипотез, которые часто не успевают оформить в научные публикации. И чтобы коллеги могли поделиться ими, обсудить и, возможно, инициировать совместную работу над ними в Томском политехе решили организовать первый «Геофорум» к юбилею сибирской геологической школы. Он проходит 12–14 октября и соберет более 100 участников из разных регионов России и Казахстана. В нем примут участие учёные, популяризаторы науки, студенты и представители индустрии. Они обсудят стратегические вызовы и перспективы развития геологической отрасли.

А еще в рамках форума откроется выставка «В объективе исследователя: Сибирь и Азия на фотопластинах В. А. Обручева». На ней покажут 20 оцифрованных копий стеклянных фотопластин из экспедиций учёного, который стоял у истоков сибирской геологической школы.

Исторический контекст

Горный корпус ТПУ на заре становления сибирской школы геологии
Фото: пресс-служба ТПУ

Все началось 3 июня 1901 года — с открытия горного отделения в Томском технологическом институте. Эта дата считается днём рождения высшего горного образования в Сибири. Томск стал третьим в стране центром подготовки инженеров для горной промышленности, после Петербургского горного института и Екатеринославского высшего горного училища.

У истоков сибирской геологической школы стоял Владимир Афанасьевич Обручев, первый декан геологоразведочного факультета. Чтобы готовить будущих геологов к работе в поле, он первым в России начал читать курс практической геологии с подробным разбором методов полевых наблюдений. Среди его учеников был Михаил Антонович Усов, позднее ставший одним из крупнейших представителей школы.

Большая горная аудитория
Фото: пресс-служба ТПУ

В 1904 году на горном отделении впервые в России ввели «Золотое дело» как самостоятельный курс. Он включал характеристику золотых приисков и рудников Сибири и Урала, методы разведки и разработки россыпных месторождений, промывку песков и обработку руд.

В 1908 году ТТИ выпустил первых 20 сибирских горных инженеров: девять по горнозаводской специальности, шесть по разведочно-геологической и пятеро по рудничной. За «обручевский» период (1901–1912) подготовили 119 горных инженеров, положивших начало сибирской горно-геологической школе.

Первые студенты-геологи
Фото: пресс-служба ТПУ

В 1901–1930 годах горных инженеров готовили по трём направлениям: разведочно-геологическому (поиски и разведка месторождений), рудничному и маркшейдерскому (разработка месторождений) и горнозаводскому (металлургическому). При этом студенты любой специальности обязаны были проектировать паровые машины, двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели, а также уметь строить жилые и производственные здания.

В само отделение входили три лаборатории (металлургии цветных металлов и пробирного искусства, металлургии чёрных металлов и топлива, обогатительной) и пять кабинетов: минералогический с лабораторией, геологический, палеонтологический, маркшейдерский и горного искусства.

На лекции в горном корпусе
Фото: пресс-служба ТПУ

В 1930 году открыли геологоразведочный и горный институты, позднее ставшие факультетами. Они существовали параллельно до 1962 года, а затем их перевели в Кузбасс.

С учениками томской горно-геологической школы связано освоение Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов, Кузнецкого и Норильского горно-металлургических комбинатов, Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

К началу XXI века из более чем 105 открытых в Томской области нефтяных и газовых месторождений 67 нашли при участии геологов-нефтяников ТПУ. Больше всего открытий сделали выпускники кафедры геологии горючих ископаемых, созданной в 1952 году.

Всего за столетие первооткрывателями месторождений в России и ближнем зарубежье стали 567 представителей сибирской горно-геологической школы, из них 464 окончили ТТИ (ныне ТПУ).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые предложили способ переработки солнечных батарей в полезное сырье

29 сентября 2026
Томские новости

Почти 125 тысяч сибирских семей управляют умными сервисами для дома через смартфон

28 сентября 2026
Томские новости

Бесплатные экскурсии по историческим корпусам политеха ждут томичей в сентябре

15 сентября 2026
Томские новости

Томичка лишилась 40 тыс. рублей в попытке купить топовые смартфоны в интернете

13 сентября 2026
Томские новости

В Томском политехе бесплатно научат проектировать малые спутники

1 октября 2026
Томские новости

На следующей неделе в Томске проверят системы оповещения

29 сентября 2026
Томские новости

Плюс один в цифру: «Ростелеком» подключил Володино Томской области к скоростному интернету

17 сентября 2026
Томские новости

Подготовительные работы по томскому кампусу приостановлены, экспертиза по проекту продлена — власти

1 октября 2026
Томские новости

В Томске открылся Форум малых музеев: программа и участники

6 октября 2026