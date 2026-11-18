В 2026 году более 1 000 томских семей подключили видеонаблюдение «Ростелекома»

18 ноября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» отмечает рост спроса на услугу для физических лиц «Умное видеонаблюдение». С начала года сервис для удаленного контроля за жильем подключили уже более 1 000 семей Томской области, что на 15% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Около 70% новых пользователей видеонаблюдения «Ростелекома» выбрали услугу для мониторинга придомовой территории и дачных участков. Решение позволяет в режиме реального времени отслеживать обстановку на объекте с любого устройства, имеющего выход в интернет. Кроме того, клиентам доступен архив записей, которые хранятся на защищенной облачной платформе провайдера — от трех дней, в зависимости от выбранного тарифа.

Функционал услуги включает возможность самостоятельной настройки детектора движения и расписания работы камеры через приложение «Умный дом». Для большего комфорта пользователи могут вывести видеопоток на телевизор с помощью голосового помощника «Алиса».

— Наиболее высокий спрос на видеонаблюдение мы видим, когда заходим оптикой в новые населенные пункты. Люди сразу подключают несколько услуг: интернет, телевидение и видеонаблюдение. Современный пользователь стремится получить экосистему сервисов, которые делают жизнь комфортнее и безопаснее. „Умное видеонаблюдение“ решает конкретную задачу — снижает тревожность владельцев недвижимости, особенно в периоды их отсутствия дома. Технология позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации и становится базовым элементом жилого пространства, — отметила директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Новым клиентам «Ростелеком» предлагает мультикамерные подписки, по которым можно подключить до десяти камер и выбрать период хранения архива записей до 30 дней. Экономия на оплате облачного сервиса в таком случае достигает 60%. Предложение действует при условии покупки камер за полную стоимость.

Подробную информацию об услуге «Умное видеонаблюдение» можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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