В Томске пройдет выставка-раздача кошек с благотворительной распродажей

20 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 22 ноября, в Томске пройдет выставка-раздача кошек и котят. Посетители смогут познакомиться с животными, которые ищут дом, а также принять участие в благотворительной распродаже.

Как сообщают организаторы, на встречу приедут Буся, Тьма, Ася, Рыжик, Кира и целая компания котят. Желающим забрать питомца домой необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора и переноску.

На благотворительной распродаже представят комнатные растения, книги, игрушки для животных и лежанки. Все вырученные средства направят на помощь четвероногим подопечным волонтёров.

Кроме того, гости смогут приобрести сертификаты на льготную стерилизацию и кастрацию от центра «КастрТомск». Стоимость услуг составит 2,5 тыс. и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Поддержать подопечных можно и кормом. Особенно востребованы влажный Felix и сухой Delicana, наполнители для кошачьих лотков и одноразовые пелёнки. Всё необходимое можно купить на месте и передать волонтёрам.

Мероприятие пройдет 22 ноября с 13.00 до 19.00 в зоомагазине «Красный кролик» (ул. Льва Толстого, 38/5, магазин «Абрикос»).

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