Акционеры «Россети Сибирь» приняли решение о реорганизации компании

21 ноября 2026 / Томский Обзор

Акционеры ПАО «Россети Сибирь» в ходе общего собрания приняли решение о реорганизации компании в форме присоединения к ней ряда юрлиц, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные компании.

Так, акционеры проголосовали за присоединение ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и АО «Региональные электрические сети» (Новосибирск).

Также акционеры «Россети Сибирь» обсудили внесение изменений в устав компании и увеличение ее уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

К аналогичным решениям пришли акционеры «Россети Томск», обсудившие реорганизацию компании в форме присоединения к «Россети Сибирь». Оба собрания прошли в заочном формате.

«Россети Сибирь» разместит для этого 41 млрд 166 млн 198 тыс. 668 акций номиналом 10 коп. В одну обыкновенную акцию компании конвертируется 0,5253 / 0,788 обыкновенной акции ПАО «Россети Томск» и 0,5253 / 0,578 привилегированной акции ПАО «Россети Томск». Коэффициент конвертации для «Россети Сибирь Тываэнерго» составляет 0,5253 / 0,2136 обыкновенной акции на одну акцию «Россети Сибирь», «РЭС» — 0,5253 / 121,38 обыкновенной акции на одну акцию «Россети Сибирь».

Как сообщалось, ранее была установлена стоимость акций для выкупа эмитентом («Россети Сибирь») у акционеров, проголосовавших против решений собрания или не принявших участие в нем: обыкновенной акции — 0,5253 рубля, привилегированной — 0,1208 рубля.

Стоимость одной обыкновенной акции «Россети Томск» для выкупа по требованию акционеров составит 0,788 рубля, одной привилегированной — 0,578 рубля.

Ранее в пресс-службе «Россети Сибирь» «Интерфаксу» поясняли, что реорганизация направлена на устранение дублирующих функций и повышение эффективности системы управления. Реорганизуемые общества присоединятся к компании в статусе филиалов в соответствующих регионах. Производственный персонал реорганизуемых компаний продолжит работу в указанных филиалах.

ПАО «Россети Сибирь» (ранее — ПАО «МРСК Сибири») осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Входит в группу «Россети».

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