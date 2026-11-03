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Куда сходить в Томске прямо сегодня: снова в Хогвартс с Гарри Поттером

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Продолжаем рубрику для тех, кто ещё не решил, чем заняться вечером. Делимся интересными событиями, которые обнаружили в последний момент и куда ещё можно успеть.

Сегодня, 3 ноября, в томском кинотеатре «Киномакс» стартуют повторные показы фильмов о Гарри Поттере. Первым на большой экран вернётся «Гарри Поттер и философский камень» — экранизация дебютной книги Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника.

Зрители вновь смогут увидеть, как Гарри узнаёт о существовании волшебного мира, знакомится с Роном и Гермионой и впервые отправляется в Хогвартс. Фильм 2001 года покажут в зале IMAX в формате 2D.

Всего в кинотеатрах сети планируют повторно показать восемь фильмов серии. Следующим, 11 ноября, станет «Гарри Поттер и Тайная комната», а завершится программа 23 декабря показом второй части «Даров Смерти».

Сегодня в Томске запланированы два сеанса — в 18:20 и 21:20. Показы проходят в формате предсеансового обслуживания с короткометражным фильмом «Эй, человек!».

Где: Томск, ул. Розы Люксембург, 73, кинотеатр «Киномакс».

Когда: 3 ноября, 18:20 и 21:20.

Стоимость: билеты от 500 рублей.

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