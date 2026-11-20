В Томске с 15 декабря заработают новогодние ярмарки и ёлочные базары

20 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас, из архива издания

Сезон традиционных новогодних ярмарок стартует в Томске 15 декабря. В городе откроется около 20 точек по продаже праздничных елей, сообщил мэр Дмитрий Махиня.

Ёлочные базары появятся во всех районах города. Кроме того, будут работать продовольственные и универсальные ярмарки, где томичи смогут приобрести продукты к праздничному столу, сувениры и подарки.

Ярмарочные площадки разместятся на ул. Бела Куна, 20, ул. Белозерской, 13, в Сквере студенческих отрядов, а также на площади Ново-Соборной.

Согласно календарному плану ярмарок Томской области, новогодняя торговля на указанных площадках запланирована с 15 по 31 декабря:

на ул. Бела Куна и Белозерской ярмарки будут работать ежедневно с 9.00 до 19.00;

в Сквере студенческих отрядов — с 12.00 до 20.00;

на Ново-Соборной площади новогодняя продовольственная ярмарка будет открыта по будням с 16.00 до 20.00, в выходные — с 12.00 до 20.00.

Напомним, в Томске уже началась подготовка к новогодним праздникам. Ранее подрядчики приступили к установке праздничных елей на Набережной Ушайки и в Сквере студенческих отрядов.

Кроме того, в этом году изменится расположение новогодних площадок в центре Томска. На Ново-Соборной площади сохранят главную городскую ёлку, прогулочную зону и фестиваль «Хрустальный Томск», а горки и основной каток перенесут в Городской сад.

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