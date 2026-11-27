В Татарской слободе Томска оборудуют контейнерные площадки по новому дизайн-коду

27 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба администрации Томска

В Томске начали оборудовать контейнерные площадки с учётом облика исторических районов города. Одна из первых появилась в Татарской слободе, у домов по ул. Татарской, 50 и 52.

«Это решение — часть большой работы по повышению туристической привлекательности Томска», — сообщает пресс-служба мэрии.

Площадку оборудовали деревянным ограждением и крышей из профнастила. Такое оформление призвано вписать объекты коммунальной инфраструктуры в историческую среду города.

Решение об обновлении площадок было принято после обследования популярных туристических маршрутов Томска комиссией под руководством первого заместителя мэра Владимира Радула. Тогда её участники побывали на Воскресенской горе, в Татарской слободе, на улицах Крылова, Шишкова, Красноармейской и Кузнецова.

В 2027 году в Татарской слободе планируется оборудовать ещё три такие площадки.

Напомним, в октябре 2026 года в Томске разработали дизайн-код для контейнерных площадок. Как отмечал тогда Владимир Радул, в перспективе городские власти намерены привести контейнерный парк и площадки к единообразию.

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