Семь ценных «домов за рубль» выставят на торги в Томске

2 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ноябре в Томске в торгах в рамках муниципальной программы «Дом за рубль» выставят семь ценных объектов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, инвесторам предложат взять в аренду и восстановить здание по ул. М. Горького, 18 площадью 255,8 кв. метров. Еще один лот — объект деревянного зодчества и исторически ценный градоформирующий объект ул. Красноармейская, 64а, площадью почти 287 «квадратов», который ранее арендовал ИП Алоян Агван Геворгович.

Третье здание в списке — кирпичный исторически ценный градоформирующий объект по ул. Шишкова, 15/1, площадью более 660 кв. метров.

Начальная цена арендной платы в год: от 111 до 289 тысяч рублей. Заявки принимаются до 23.45 понедельника, 16 ноября.

Кроме того, на торги будут выставлены ценные деревянные дома по ул. Рузского, 22 (198,8 кв. м), ул. М. Горького, 11 (196,7 кв. м), ул. Дальне-Ключевская, 107 (156,7 «квадратов») и ул. М. Горького, 30а (129,8 кв. м). Они искали своих инвесторов и в октябре. Начальная цена арендной платы — от 63 до 88 тыс. рублей в год.

Заявки принимаются до 23.45 вторника, 17 ноября.

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