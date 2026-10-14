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Десять «домов за рубль» выставили на торги в Томске

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Во вторник, 20 октября, в Томске на торги по муниципальной программе «Дом за рубль» выставят 10 объектов, расположенных на центральных улицах, либо в районах с высокой проходимостью.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет об исторически ценных градоформирующих объектах по адресам:

Кроме того, арендовать можно объект деревянного зодчества — дом по ул. Лермонтова, 45 (155,4 кв. м).

Начальная цена арендной платы составляет от 63 до 202 тысяч рублей в год. Заявки принимаются до 23.45 воскресенья, 18 октября. Подать их можно здесь.

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