Независимое книгоиздание в России: что читают и каких книг не хватает — интервью с Ириной Кравцовой

19 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Как сегодня живут независимые книжные издательства, какие книги привлекают внимание читателей, дефицит каких рукописей заметен?

Узнали у Ирины Кравцовой, главного редактора «Издательства Ивана Лимбаха». Заодно выяснили, выхода каких важных книг ждать в ближайшее время.

Читатель ищет ответы

Фото: Серафима Кузина

— Ирина, что сегодня означает быть независимым издательством в России?

— То же, что и вчера: это значит самостоятельно определять издательскую программу, выбирать тексты для публикации, создавать и поддерживать издательскую форму — совокупность книг, объединенных внутренними связями, определяющими ее уникальность.

— За последние три-четыре года что изменилось в вашей работе? Многие сложности обсуждаются, но что-то наверняка остаётся за кадром.

— Изменилось настроение, изменился вектор деятельности: теперь мы работаем не на развитие, а на то, чтобы сохранить статус-кво.

— Меняется ли как-то, по вашим наблюдениям, читатель издательства Ивана Лимбаха и его предпочтения?

— Наш читатель всегда был очень разным: и стар, и млад, и сложен, и прост. Его предпочтения определяет доверие к нашему выбору. Но некоторые книги буквально попадают в нерв времени, и тогда мы допечатываем исходный тираж. Так произошло с книгой Натальи Громовой о Евгении Шварце «Жизнь Сказочника в эпоху Дракона». Автор подсветила те стороны личности героя, которые оказались буквально потребны каждому из нас: чувство собственного достоинства, способность преодолеть страх, способность прощать.

— Часто говорят, что в кризисное время люди начинают больше читать. Ваши наблюдения подтверждают этот тезис или это скорее миф?

— Да, кажется, что так и есть. Во всяком случае, умную литературу, доставляющую интеллектуальное удовольствие, а точнее, радость открытия нового в самых разных сферах знания и чувствования, точно стали читать больше.

— Какие из вышедших в этом году в издательстве книг вызвали больше всего интереса у читателей?

— Я уже назвала книгу Натальи Громовой, еще мы допечатали роман Лорана Бине «Игра перспектив/ы» о судьбе художника в темные времена; книгу Фридриха Мейнеке «Немецкая катастрофа»; быстро расходится и биография Уинстона Черчилля, написанная Себастьяном Хафнером.

— Есть ли книги, которые неожиданно для вас стали востребованы именно сейчас?

— Да, это книга Альфреда Дёблина «Горы моря и гиганты», впервые изданная нами двадцать пять лет назад. Визионерский роман, написанный в 1924 году и не похожий ни на один из позднейших научно-фантастических романов. В нем говорится о мировой войне на территории Русской равнины, о покорении исландских вулканов и таянии льдов Гренландии, о нашествии доисторических чудищ на Европу и миграциях пестрых по этническому составу переселенческих групп на территории нынешней Франции.

Нам недостаёт современной прозы

— Какие каналы продаж сейчас наиболее важны — книжные магазины, интернет-площадки, маркетплейсы, собственный сайт, фестивали?

— Важны абсолютно все каналы продаж: и размещение книг на маркетплейсах (Озон, Вайлдберриз и прочие), на которые приходится большая доля продаж — не менее 60%; и книжные офлайн-магазины (как «Фаланстер», «Подписные издания» и др., так и небольшие независимые книжные по всей стране); и профильные интернет-магазины, которые продают книги на своих площадках («Читай-Город», «Буквоед»).

Нельзя не отметить роль издательского сайта, где покупатель может купить книги напрямую у издательства. Важны и социальные сети, в которых публикуются акции, розыгрыши, конкурсы, скидки. Продажу книг в библиотеки (часть закупается напрямую, часть попадает по закону как обязательные экземпляры) и участие издательства в ежегодных ярмарках и фестивалях, как в Москве и Петербурге, так и в других городах тоже стоит отметить. Мы стараемся уделять должное внимание каждому из этих каналов распространения наших книг.

— Понятно, что ситуация с авторскими правами теперь усложнилась. Удаётся ли сегодня всё-таки покупать права у зарубежных издателей?

— Да, мы покупаем права на французские, немецкие, венгерские книги. Отказывают отдельные издательства и авторы.

— А сами вы продаете права на свои книги за рубеж?

— Нет, нам это не удается.

— По каким критериям вы сегодня принимаете решение издать книгу? Как строится сотрудничество с российскими авторами?

— Книга должна быть интересной, хорошо написанной; в прозе нас интересуют неповторимый авторский стиль, нетривиальный сюжет, психологически убедительные характеры. Мы не заказываем книги, а ждем авторского отклика на нашу тридцатилетнюю работу, о которой, безусловно, можно составить представление, перелистав каталог на сайте. Предлагаемая книга должна органично в него вписаться. А поскольку каталог наших книг отличает большое разнообразие, то и возможностей в него попасть немало.

— Каких рукописей вам сегодня не хватает?

— Нам недостает современной русской прозы. А в ней не хватает остроты ви́дения, какая была у писателей прежних времен. Недостает и юмора, острых текстов, задевающих за живое.

Важно продолжать работу с архивами

Биография в письмах Карла Ясперса «Жизнь как пограничная ситуация» Фото: Издательство Ивана Лимбаха

— Какие важные книги издательство готовит к выпуску в ближайшее время?

— Прежде всего, это «Жизнь как пограничная ситуация. Биография в письмах» Карла Ясперса в переводе с немецкого Игоря Эбаноидзе.

Жизнь Ясперса действительно была существованием в «пограничных ситуациях»: хроническая болезнь, опыт врачебной и психиатрической практики, катастрофы немецкой истории, послевоенная вина и необходимость заново мыслить свободу и ответственность. Книга — документальный портрет философа через его письма — к близким, друзьям, коллегам и интеллектуальным собеседникам — позволяет увидеть не только автора великих трудов, но и человека, для которого мысль была способом существования.

Переписка показывает, как рождались ключевые темы его философии: болезнь и предел человеческого опыта, вина и историческая ответственность, свобода, коммуникация, достоинство личности и поиск истины в эпоху политических катастроф. Там же проступают его отношения с ключевыми фигурами эпохи: ранняя близость с Мартином Хайдеггером и последующее отчуждение, доверительный философский диалог с Ханной Арендт, открытые разговоры с Альбертом Швейцером, Эрнстом Блохом, Голо Манном и многими другими.

Еще мы издадим «Атрофию», заключительный роман Дениса Безносова из его «Трилогии бессилия». В романе бесконечный февральский день проживают двое безымянных персонажей: один работает экспертом в пенитенциарном учреждении, другой занимается расшифровкой видеозаписей с участием обвиняемых. Их окружает поломанный мир, в котором людей подвергают различным формам атрофии, и они становятся декоративными атрибутами интерьера. «Атрофия» — о доведенной до гротеска нормализации насилия и утраченной способности к рефлексии.

А наша поэтическая серия пополнится большим томом стихотворений Михаила Айзенберга.

— Есть ли темы или направления, которые издательству хотелось бы развивать?

— По всему миру и в России находятся богатые литературные и исторические архивы, поэтому необходимо продолжать поисковую и исследовательскую деятельность, которая позволит закрыть множество лакун. Книги, построенные на архивных изысканиях, для нас чрезвычайно интересны: это и дневник Всеволода Воинова (первый том издан, работа над следующим продолжается), и дневник Михаила Кузмина (готовим очередной том), и сборники работ зарубежных исследователей, посвященные русской литературе.

— При всех сегодняшних сложностях видите ли вы поводы для оптимизма у независимого книгоиздания?

— Оно продолжит существовать только при поддержке читателей, их интересе к новому в литературе и жизни, их доверии к нашей работе. Мы и читатели — звенья одной цепи, да и цель у нас, если подумать, одна: во всех испытаниях оставаться людьми.

Текст: Мария Симонова

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