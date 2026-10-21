Томский ресторан «Нарым» вошёл в десятку лучших заведений Сибири по версии WHERETOEAT
Томский ресторан «Нарым» вошёл в топ-10 ресторанной премии WHERETOEAT СИБИРЬ 2026. VI церемония вручения наград состоялась 20 октября в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске.
Десятка лучших ресторанов Сибири по версии премии:
- SADKO — Красноярск;
- Skopin — Новосибирск;
- «Чешуя» — Красноярск;
- Tunguska — Красноярск;
- «Ламу» — Иркутск;
- «Нарым» — Томск;
- 0.75 Please — Красноярск;
- «Лес и степь» — Братск;
- «Коробок» — Новосибирск;
- Forchetta — Новосибирск.
Кроме того, организаторы объявили победителей специальных номинаций. Звание «Шеф-повар года» получил Роман Чемеренко, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem из Красноярска. Лучшей женщиной шеф-поваром стала Александра Кириллова из иркутского BarDo, а награду «Шеф-кондитер года» получил Александр Зиннер из новосибирского La Maison.
Лучшим сомелье Сибири признали Олесю Соболеву, представляющую красноярские рестораны SADKO и «Булгаков». В номинации «Бар года» победил Illegal Bar из Красноярска, а награду «Выбор СМИ» получил ресторан Tunguska.
Также организаторы отметили Александра Салехова из SADKO, ставшего «Официантом года» по версии сервиса «СберЧаевые». Награду за лучшую пивную карту получило красноярское драфт-кафе «Кембридж», а победителем новой номинации «WE FRY С ОГНЁМ ВНУТРИ» стала новосибирская сеть бургерных Spot&Choo’s.
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