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Томский ресторан «Нарым» вошёл в десятку лучших заведений Сибири по версии WHERETOEAT

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Томский ресторан «Нарым» вошёл в топ-10 ресторанной премии WHERETOEAT СИБИРЬ 2026. VI церемония вручения наград состоялась 20 октября в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске.

Десятка лучших ресторанов Сибири по версии премии:

Кроме того, организаторы объявили победителей специальных номинаций. Звание «Шеф-повар года» получил Роман Чемеренко, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem из Красноярска. Лучшей женщиной шеф-поваром стала Александра Кириллова из иркутского BarDo, а награду «Шеф-кондитер года» получил Александр Зиннер из новосибирского La Maison.

Лучшим сомелье Сибири признали Олесю Соболеву, представляющую красноярские рестораны SADKO и «Булгаков». В номинации «Бар года» победил Illegal Bar из Красноярска, а награду «Выбор СМИ» получил ресторан Tunguska.

Также организаторы отметили Александра Салехова из SADKO, ставшего «Официантом года» по версии сервиса «СберЧаевые». Награду за лучшую пивную карту получило красноярское драфт-кафе «Кембридж», а победителем новой номинации «WE FRY С ОГНЁМ ВНУТРИ» стала новосибирская сеть бургерных Spot&Choo’s.

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