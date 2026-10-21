Томский ресторан «Нарым» вошёл в десятку лучших заведений Сибири по версии WHERETOEAT

21 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский ресторан «Нарым» вошёл в топ-10 ресторанной премии WHERETOEAT СИБИРЬ 2026. VI церемония вручения наград состоялась 20 октября в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске.

Десятка лучших ресторанов Сибири по версии премии:

SADKO — Красноярск;

Skopin — Новосибирск;

«Чешуя» — Красноярск;

Tunguska — Красноярск;

«Ламу» — Иркутск;

«Нарым» — Томск;

0.75 Please — Красноярск;

«Лес и степь» — Братск;

«Коробок» — Новосибирск;

Forchetta — Новосибирск.

Кроме того, организаторы объявили победителей специальных номинаций. Звание «Шеф-повар года» получил Роман Чемеренко, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem из Красноярска. Лучшей женщиной шеф-поваром стала Александра Кириллова из иркутского BarDo, а награду «Шеф-кондитер года» получил Александр Зиннер из новосибирского La Maison.

Лучшим сомелье Сибири признали Олесю Соболеву, представляющую красноярские рестораны SADKO и «Булгаков». В номинации «Бар года» победил Illegal Bar из Красноярска, а награду «Выбор СМИ» получил ресторан Tunguska.

Также организаторы отметили Александра Салехова из SADKO, ставшего «Официантом года» по версии сервиса «СберЧаевые». Награду за лучшую пивную карту получило красноярское драфт-кафе «Кембридж», а победителем новой номинации «WE FRY С ОГНЁМ ВНУТРИ» стала новосибирская сеть бургерных Spot&Choo’s.

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