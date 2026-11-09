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«Ростелеком» и «Газпром трансгаз Томск» будут совместно внедрять российские ИТ-решения на производстве

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«Ростелеком» и «Газпром трансгаз Томск» объединили усилия в сфере цифровизации производства и внедрения технологий искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано на площадке делового форума для крупного бизнеса и предпринимателей «Территория-2026», который прошел в Санкт-Петербурге.

Подписи под документом поставили вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут импортозамещение, развитие облачных цифровых сервисов и глубокая интеграция информационных систем, внедрение передовых ИТ-решений, систем бизнес-аналитики (BI) и технологий искусственного интеллекта, а также модернизация телеком-инфраструктуры предприятий.

— Для «Ростелекома» такое партнерство — возможность применить нашу экспертизу в цифровизации инфраструктурных отраслей на одном из самых технологически зрелых предприятий. Мы видим большой потенциал в совместной работе по внедрению искусственного интеллекта и облачных платформ на базе отечественных решений. Уверен, что наше партнерство задаст новый стандарт цифровой трансформации промышленности, — отметил вице-президент — директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

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