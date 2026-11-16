В центре Томска установили шестиметровую щуку

16 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 16 ноября, в Томске на набережной Томи появился новый арт-объект. Здесь установили щуку длиной 6,5 метров и высотой 2,5 метра.

Арт-объект, выполненный в технике ассамбляжа, создан на основе работы томского художника Ильи Маломощенко. В силуэте рыбы автор объединил мотивы деревянного зодчества, традиционного быта, речного промысла и народной культуры.

По замыслу, арт-объект должен стать современным художественным образом Томи и одновременно рассказывать о культурном наследии региона.

Композицию установили в рамках проекта «Современный облик Томских исторических маршрутов» нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: Савелий Петрушев

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